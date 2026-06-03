El Surne Bilbao hace sufrir al Valencia Basket

Sergio de Larrea of Valencia Basket gestures during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on May 31, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este miércoles en casa por 83-80 contra el Surne Bilbao Basket en el primer partido de su eliminatoria de cuartos de final en los 'playoffs' de la Liga Endesa, con destacado papel del ala-pívot estadounidense Braxton Key para la sufrida victoria de los valencianos en un cruce que se juega al mejor de tres partidos.

En el Roig Arena, con un parcial inicial de 2-10 ya dejaron claro los visitantes que iban a ser un dolor de muelas para el subcampeón de la liga regular. Despertaron entonces Jean Montero y sobre todo Braxton Key por parte local, si bien Tryggvi Hlinason contestó desde el poste bajo para el Surne Bilbao, que cerró por delante este primer cuarto (18-19).

En el comienzo del siguiente periodo estiró de nuevo su ventaja el cuadro vizcaíno, gracias a una labor coral que fue respondida por varios aciertos de su adversario en el tiro exterior. Siendo Key su gran faro ofensivo, el Valencia igualó (35-35) un marcador de altibajos y que al descanso lucía un guarismo bajo para lo que acostumbraba en este curso.

Al regreso de vestuarios, un triple de Montero culminó la remontada, pero fue un espejismo porque los pupilos de Jaume Ponsarnau rubricaron un parcial enorme que llevó el partido del 45-41 al 51-62. Montero, eso sí, decidió tomar responsabilidad en los instantes finales de un tercer periodo para olvidar del conjunto entrenado por Pedro Martínez.

Para colmo, el arranque del cuarto cuarto no auguraba nada bueno para los 'taronjas', que pese a todo seguían teniendo calidad y Key canalizó otra remontada en ciernes. Poco a poco limó diferencias el Valencia y su afición se lo acabó creyendo, especialmente viendo al Bilbao clavado en 75 puntos mientras Jaime Pradilla anotaba puntos en la 'pintura'.

La pareja Montero-Key fraguó esa reacción del Valencia y su compañero Brancou Badio puso el lazo con tiros libres a otra remontada valenciana (76-75), quedando 2:30 para la acabar el encuentro. Los nervios estaban a flor de piel y ambos equipos fallaron luego sendos ataque, si bien más adelante Justin Jaworski encestó un triple para dar oxígeno al Bilbao.

Aun así, de inmediato replicó también desde el perímetro Nate Reuvers y él mismo con un mate, tras robo en media cancha y contragolpe raudo, alargó la renta 'taronja' a 81-78. El cronómetro se escurría y Jaworski nuevamente acertó luego de tres puntos, pero se anuló su canasta porque un compañero había recibido falta personal antes de levantarse el tiro.

En la siguiente posesión, los bilbaínos buscaron a Jaworski, quien erró su nuevo intento de triple y dificultó sobremanera el escenario de su equipo. Tras ese rebote, Reuvers recibió falta y solo metió uno de sus dos tiros libres, lo que dio esperanza al cuadro visitante para la acción posterior con Hlinason como protagonista en un lance similar.

Habiendo cazado un rebote clave, Hlinason fue objeto de falta; anotó el primer tiro libre y lanzó el segundo a fallar para intentar coger un nuevo rebote, pero la bola entró y significó el 82-80 con 11.4 todavía en el reloj por agotar. Los 'taronjas' movieron bien ese último ataque, Badio encajó otra falta y selló el triunfo desde la línea de personal.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 83 - SURNE BILBAO BASKET, 80 (35-35, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: De Larrea (2), Badio (4), Taylor (9), Pradilla (15) y Sako (2) --quinteto inicial--; Montero (17), Reuvers (11), Moore (2), Key (17) y Cárdenas (4).

SURNE BILBAO BASKET: Normantas (8), Frey (12), Hilliard (7), Petrasek (8) y Hlinason (12) --quinteto inicial--; Pantzar (5), Jaworski (11), Bagayoko (8), Krampelj (6), Lazarevic (3), Sylla (-) y Font (-).

--PARCIALES: 18-19, 17-16, 20-27 y 28-18.

--ÁRBITROS: Aliaga, Araña y Oyón. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena, 10776 espectadores.