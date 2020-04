Suso: "No estoy de acuerdo en terminar LaLiga a toda costa por intereses"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Sevilla Jesús Joaquín Fernández 'Suso' dijo que no está de acuerdo en terminar LaLiga "a toda costa" por intereses económicos de los organizadores y dice que no se perdonaría en la vida poner en riesgo a miembros de su familia por contagiarse con coronavirus por culpa del fútbol.

"Si hay riesgo del 1% no veo sentido", indicó Suso en declaraciones a 'Radio Marca Sevilla'. "Si vengo de entrenar y contagio a mi mujer (que está embarazada) no me lo perdonaría en la vida", añadió el centrocampista cedido por el AC Milan, que será padre por segunda vez en mes y medio, aproximadamente.

Preguntado por la vuelta a los terrenos de juego, el gaditano fue contundente. "No estoy de acuerdo en terminar LaLiga a toda costa por intereses. No es lógico que nosotros tengamos que estar jugando y concentrados, encerrados en un hotel", añadió el internacional español, que tiene contrato con el Sevilla -en calidad de cedido- hasta 2021.

"Si existe ese riesgo es mejor no continuar (...) Yo estoy en casa, ni siquiera he salido para comprar y la situación a mí -particularmente- me da bastante miedo", admitió Suso, que no escondió su deseo de retomar la competición, pero con garantías.

"A mí me encantaría que volviéramos a jugar, a recuperar esas sensaciones, pero la situación es dramática y hay que tener bastante cuidado porque no se sabe hasta dónde puede llegar el virus", manifestó el jugador del Sevilla, que también repasó otros temas como su relación con el técnico Julen Lopetegui, que "siempre" ha contado con él o sobre cómo decidiría el final de temporada en caso de no poder jugar.

"A los que más perjudicaría sería a los equipos se están jugando el descenso, porque bajarlos es una decisión compleja con tantos partidos por jugar. O a los que asecenderían de Segunda a Primera. Hay que buscar la solución que perjudique a todos lo menos posible", espetó Suso.