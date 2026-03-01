Suspendido el Sporting-Leganés por la muerte de un aficionado en El Molinón

Sporting-Leganés - LALIGA

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido de la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés, que se estaba disputando este domingo desde las 16.15 horas en El Molinón-Enrique Castro 'Quini', fue suspendido por una emergencia médica que terminó siendo el fallecimiento de un aficionado local.

"Suspendido el Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. La fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciados próximamente", anunció LaLiga a través de redes sociales.

Poco después, el equipo asturiano confirmó la peor noticia. "Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", añadió.

En el minuto 4 de juego, los jugadores del conjunto pepinero avisaron al colegiado Daniel Palencia Caballero de que uno de los aficionados presentes en la grada requería asistencia médica. El árbitro detuvo el encuentro y los servicios de emergencia actuaron. Sin embargo, el partido no se reanudó y los dos equipos enfilaron el túnel de vestuarios.

"El Real Sporting agradece el trabajo de todo el personal sanitario y de seguridad hoy en El Molinón, y el comportamiento ejemplar, en todo momento, de nuestra afición y la del Leganés", añadió el cuadro de Gijón, mientras que LaLiga y el propio equipo madrileño se sumaron a las muestras de condolencia.