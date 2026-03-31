Svetislav Pesic dejará los banquillos a final de temporada a los 76 años

Archivo - Svetislav Pesic, head coach of FC Bayern Munich, looks on during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 29 match between Real Madrid and FC Bayern Munich at Movistar Arena on February 26, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 31 Mar. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayern de Múnich, el serbio Svetislav Pesic, pondrá fin tras esta temporada, a los 76 años, a su carrera como entrenador de baloncesto después de más de cuatro décadas de éxitos, entre los que se incluyen una Euroliga y dos Ligas acb con el FC Barcelona.

"Sé que la gente no me creerá cuando diga que esto es el final. Pero realmente ya es suficiente tras esta temporada. Estaba tumbado en la cama de un hotel antes de un partido de la Euroliga y, de repente, me pregunté '¿Qué haces aquí, estás loco? Pronto cumplirás 77 años y sigues siendo entrenador. Puedes llegar a los 90, eso son 13 años'. Entonces me dije a mí mismo '¡Se acabó el baloncesto, déjalo de una vez!'", declaró el técnico de 76 años al semanario alemán Die Zeit.

Pesic ganó la Copa del Mundo con Serbia en 2002, el Europeo con Alemania en 1993 y con Serbia en 2003, y una medalla de bronce olímpica con Serbia en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. También fue subcampeón del Mundobasket con Serbia en 2023.

Entre sus títulos de clubes se incluyen la Euroliga (2003), dos Ligas Endesa (2003 y 2004) y tres Copas (2003, 2018 y 2019) con el Barça, al que dirigió en dos ocasiones -entre 2002 y 2004 y entre 2018 y 2020-; y una Eurocup (2007) con el Akasvayu Girona -2006-07-; en España también dirigió al Valencia Basket -2010-11-.

En Alemania, conquistó cinco títulos de la Bundesliga con el Alba Berlín y el Bayern. Pesic regresó al club bávaro el año pasado y aspira a despedirse con otro título de nacional. "No habría fichado por ningún otro club, pero me identifico al 100% con el FC Bayern. Es el club más cercano a mi corazón", indicó tras volver al Bayern.

Pesic afirmó que seguiría vinculado al deporte y que, por ejemplo, tenía previsto impartir cursos de entrenamiento, pero que no volverá a hacerse cargo de un equipo. "Al llegar al final de mi vida, ya no puedo seguir siendo entrenador jefe", concluyó.