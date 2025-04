Swiatek: "En Madrid es muy fácil comer bien, y quiero usar bicimad"

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista polaca Iga Swiatek desveló detalles de su vida madrileña estos días en el Mutua Madrid Open y celebró su reacción para avanzar a cuartos de final a costa de la rusa Diana Shnaider, pensando incluso en usar el servicio de bicimad para disfrutar de la capital español, donde aspira esta semana a una tercera final.

"No voy a cambiar mi rutina, relajarme, comeré bien, que en Madrid es muy fácil. Iré a algún parque, o algo así. Traté de usar el servicio de bicis, creo que se llama bicimad, pero no logré hacer funcionar la aplicación, así que si tenéis alguna pista de cómo funciona, espero arreglarlo porque realmente quiero usarla", dijo este martes en declaraciones a TVE, a pie de pista.

Después, en rueda de prensa, Swiatek confesó que reaccionaron "rápido" el lunes para evitar el colapso total por el apagón eléctrico y que hizo "lo mismo" que hubiese hecho con luz, salvo porque no pudo disputar su partido. Además, la número dos del mundo se mostró contenta por encontrar su tenis en el tercer set ante una Shnaider que le puso en problemas en la Manolo Santana.

"Pude volver a jugar bien y estoy contenta por la victoria. Moví mejor la pelota. En el segundo set no estuve bien de piernas, me falló el ritmo y ella aprovechó su momento. No diría que me sorprendió, no tenía nada que perder en el segundo set y podía sacar su nivel. Yo no estaba contenta con mi juego, debí estar consistente, y es algo que tengo que mejorar", añadió.

Ahora, la vigente campeona y finalista en 2023 se medirá a la estadounidense Madison Keys. "Creo que estas condiciones nos pueden venir bien a las dos. Tengo que ver el partido que tuvimos aquí el año pasado y cómo está jugando este año", apuntó.