Swiatek y su positivo: "El no tener control sobre la situación lo empeoró aún más"

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista polaca Iga Swiatek reiteró una vez más su inocencia y su sorpresa tras haber dado positivo en un control por dopaje que le supuso un mes de sanción y aseguró que dado su carácter "maniático" el no poder controlar la situación, "la peor" de su vida, "lo empeoró aún más", mientras que agradeció el apoyo que ha notado de sus compañeras y otros "grandes nombres".

La ganadora de cinco 'Grand Slams' dio positivo por melatonina en un control antidopaje en agosto y cumplió un mes de suspensión después de que se admitiera que la medicación que tomaba para combatir el 'jet lag' estaba contaminada.

"Creedme, yo era la que estaba más sorprendida. Desde el principio, no era como si supiera que iba a tener un descanso o algo así porque no tenía idea de lo que iba a pasar, no sabía si mi suspensión se levantaría pronto o no y las primeras tres semanas fueron bastante caóticas y no había forma de tener respuestas a las preguntas", señaló Swiatek en la rueda de prensa previa al Abierto de Australia.

La número dos del mundo se centró "en encontrar la fuente" de su positivo, pero no esconde que no fue un momento "fácil". "Probablemente fue el peor momento de mi vida. Y el hecho de que no tenía control sobre toda esta situación lo empeoró aún más porque soy un poco maniática del control y sentía que todo lo que construí podría desaparecer tan rápido por algo que no podía controlar", indicó.

"Fue una locura para mí y muy abstracto, así que no fue fácil, seguro, pero estoy feliz de haber terminado con esto y poder jugar al tenis. Sé que no hice nada y no tenía idea de que algunos medicamentos pueden estar contaminados. Siempre soy cuidadosa, así que no tenía idea de que esto me pudiera pasar a mí", prosiguió.

La centroeuropea reconoció "problemas incluso para estar en la pista" durante las primeras semanas, pero que en realidad no leyó "nada" del tema en los medios porque "la prioridad" era ella misma y su "bienestar", aunque posteriormente "se volvió bastante incómodo".

Swiatek insiste en que "desde el principio fue obvio que algo estaba contaminado" porque el nivel "tan bajo" de esta sustancia en su orina y confesó su preocupación por cómo sería recibida por sus compañeras de circuito. "Esto fue lo peor para mí, lo que la gente diría porque siempre trabajé duro para ser un buen ejemplo y mostrar mi integridad y un buen comportamiento. De nuevo, no tener control sobre este caso, me asustó un poco", admitió.

"Pero en el vestuario, las chicas han sido geniales. Vi en la exhibición en Abu Dabi que son realmente solidarias y la mayoría de ellas incluso se me acercan y me dicen como pueden evitar algo así porque son conscientes de que esto también les puede pasar. Así que en el vestuario ha sido genial. También ha habido muchos jugadores de primer nivel, grandes nombres que fueron realmente solidarios. Y realmente lo aprecio porque me hizo sentir un poco mejor cuando regresé y no sabía cómo iba a ser este tema", sentenció