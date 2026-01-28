Swiatek y la privacidad en el Abierto de Australia: "¿Somos tenistas o animales en un zoo?"

19 January 2026, Australia, Melbourne: Iga Swiatek of Poland in action during the Women's 1st round match against Yue Yuan of China on day 2 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: Lukas Coch/AAP/dpa - Lukas Coch/AAP/dpa

MELBOURNE (AUSTRALIA), 28 (PA Media/dpa/EP)

La tenista polaca Iga Swiatek respaldó este miércoles las quejas de la estadounidense Coco Gauff sobre la falta de privacidad en el Abierto de Australia y se preguntó si se pueden comparar con "animales en un zoológico" por su total falta de intimidad en muchos momentos.

La americana trató de buscar un lugar alejado de la vista del público para descargar su frustración rompiendo una raqueta tras su derrota el martes en cuartos de final ante la ucraniana Elina Svitolina, pero fue filmada por las cámaras y el vídeo fue rápidamente difundido por las cadenas de televisión y en las redes sociales. "Quizás se pueda hablar de ello, porque creo que, en este torneo, el único lugar privado que tenemos es el vestuario", lamentó Gauff en rueda de prensa.

"La pregunta es: ¿somos tenistas o animales en un zoológico donde nos observan incluso cuando hacemos nuestras necesidades? Obviamente, eso era una exageración, pero estaría bien tener algo de privacidad. También estaría bien poder seguir tu propio proceso y no estar siempre bajo observación", criticó Swiatek en rueda de prensa tras caer en cuartos de final del Abierto de Australia ante la kazaja Elena Rybakina.

Para la número dos del mundo, esto no debería pasar por el simple hecho de ser "tenistas". "Estamos destinados a ser observados en la pista y por la prensa, ese es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo ser un meme cuando olvidas tu acreditación", advirtió en relación a un vídeo también captado por las cámaras del torneo y en el que era la protagonista por el olvido de su pase. "Es divertido, sin duda. La gente tiene algo de lo que hablar, pero, para nosotros, no creo que sea necesario", zanjó.

Por su parte, la estadounidense Amanda Anisimova admitió que se dirigió directamente al vestuario, donde sabía que no la grabarían, tras su derrota en cuartos de final ante su compatriota Jessica Pegula. "Hay buenos momentos, obviamente, que la gente ve, y eso es divertido. Luego, cuando pierdes, probablemente hay momentos no tan buenos. Creo que el hecho de que se publicara el vídeo de Coco es duro, porque ella no tuvo nada que decir al respecto", opinó.