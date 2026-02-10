Synergym cierra 2025 con unos ingresos netos récord de 72,2 millones, un 44 por ciento más que en 2024. - SYNERGYM

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena de gimnasios Synergym ha cerrado el ejercicio de 2025 con unos ingresos netos de 72,2 millones de euros y un EBITDA de 27,1 millones, un resultado histórico para la cadena de clubes de fitness que mejoró en un 44 por ciento el ejercicio de 2024, informa en un comunicado.

La compañía terminó el año pasado con 160 clubes operativos a nivel nacional y este 2026 se ha fijado como objetivo alcanzar los 100 millones de euros en ingresos y contar con 210 clubes operativos a nivel nacional.

A lo largo de 2025, Synergym ha registrado una evolución muy positiva tanto en facturación como en rentabilidad, con un crecimiento del EBITDA del 58 por ciento frente a un aumento de los ingresos del 44 por ciento.

Esta evolución ha permitido a la compañía mantener un elevado ritmo de expansión y abrir 41 nuevos clubes en 2025, reforzando así su presencia a nivel nacional. "Hemos demostrado que un elevado ritmo de aperturas no solo no compromete la rentabilidad; si no que refuerza el modelo de negocio y desempeño global de Synergym. Cada nueva fase de expansión ha contribuido a potenciar y mejorar la eficiencia y rentabilidad evidenciando nuestra solidez financiera", comentó Tom Botten, director financiero de Synergym.

Por su parte, Jordi Bella, director general de la compañía, afirmó que 2025 ha sido un "año clave" para Synergym. "Hemos consolidado nuestro crecimiento orgánico y reforzado la rentabilidad del modelo, manteniendo un ritmo de expansión elevado y constante", manifestó Bella.

En 2026, Synergym continuará con su plan estratégico para "democratizar" el acceso al fitness de calidad, ampliando su presencia en todas las comunidades autónomas. Este crecimiento será continuado, 100% orgánico y respaldado por inversión propia, lo que permitirá a la compañía garantizar estándares de calidad en todos sus clubes.

El cuarto trimestre ha sido determinante en el cierre del ejercicio. Durante este periodo, Synergym ha culminado 21 nuevas aperturas bajo su modelo de expansión 100% orgánico y fundamentado en la inversión propia.

Gracias al gran rendimiento de estas aperturas, el margen de EBITDA para el último trimestre del año alcanzó el 40%, frente al 32,8% registrado en el mismo periodo del año anterior. Estos buenos resultados han contado con el impulso y apoyo de terceros. En febrero, la compañía firmó una financiación sindicada inicial de 70 millones de euros para continuar con su plan de expansión; suponiendo la primera financiación de este tipo en el sector fitness.

Además, en noviembre acordó un nuevo tramo de 50 millones adicionales, elevando el total de la financiación disponible a 120 millones de euros para impulsar su crecimiento orgánico y cumplir sus objetivos estratégicos.

Los resultados anuales consolidan a Synergym como el tercer operador fitness de España, superando los 300.000 socios en todo el territorio y 1.112 empleados a nivel nacional. Además, según un estudio de notoriedad elaborado por la propia compañía se posiciona en segunda posición en cuanto a reconocimiento y notoriedad en el sector fitness español.