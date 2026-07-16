Synne Jensen renueva hasta 2028 con el Atlético

Archivo - Synne Jensen of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Centro Deportivo Alcala de Henares on January 10, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid Femenino confirmó este jueves el acuerdo para la renovación de la delantera noruega Synne Jensen por las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Jensen llegó al equipo rojiblanco en el verano de 2024 procedente de la Real Sociedad y firmó un primer contrato por dos campañas, ahora renovado después de un buen rendimiento tras 75 partidos disputados y 18 goles anotados.