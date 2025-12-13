Szczesny, baja para el Barça-Osasuna por una gastroenteritis

December 6, 2025, Sevilla, Spain: Wojciech Szczesny (FC Barcelona) seen in action during the LaLiga EA Sports game between Real Betis Balompie and FC Barcelona at Estadio La Cartuja. Final score; Real Betis Balompie 3-5 FC Barcelona. - Europa Press/Contacto/Maciej Rogowski

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Wojciech Szczesny no ha entrado en la lista de convocados para el partido de este sábado ante el CA Osasuna en el Spotify Camp Nou (18.30 horas) por una gastroenteritis, ha confirmado el club azulgrana.

El guardameta polaco, afectado por una gastroenteritis, no podrá estar en el último encuentro como local de los culés en 2025, y se une a las bajas de los lesionados Gavi y Dani Olmo y del defensa uruguayo Ronald Araujo, alejado del equipo por salud mental.

Así, la convocatoria de 23 futbolistas para el duelo la integran Ter Stegen, Balde, Cubarsí, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Joan García, Rashford, Christensen, Fermín, Casadó, Gerard Martín, De Jong, Bernal, Koundé, Eric García, Jofre, Dro, Roony, Kochen y Tommy.