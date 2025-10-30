Szczesny y el penalti parado a Mbappé: "Me lancé al mismo lado que lanzó el último"

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Wojciech Szczesny ha explicado que analiza a fondo a los lanzadores antes de cada penalti, repasando "hasta los últimos 20" que han ejecutado, durante un encuentro virtual con los Members del canal de YouTube del club azulgrana, en el que habló de su preparación, de la Masia y de su vida fuera de los terrenos de juego.

"Estudio mucho a los rivales. Quizá me miro los últimos 20 penales. Observo cómo los lanzan, en qué dinámica llegan, si van ganando durante el partido, si tienen confianza...", detalló el guardameta polaco, que en el reciente Clásico en el Santiago Bernabéu detuvo un penalti a Kylian Mbappé. "Me lancé al mismo lado que lanzó el último", añadió.

Szczesny, que es el único portero que ha parado lanzamientos a Messi, Mbappé y Neymar, reconoció que aún no da demasiada importancia a esa estadística. "La lista realmente es muy buena, pero ahora mismo no lo pienso. Quizá cuando sea mayor sí que lo valoraré", apuntó con naturalidad.

Por otro lado, en este encuentro informal y virtual con seguidores 'culers', el internacional polaco también elogió el nivel de los jóvenes del Barça. "En general, todos los jugadores que vienen de la Masia son increíblemente técnicos. No todos son tan buenos con 16 años como Lamine Yamal; a veces necesitan más experiencia, pero todos son muy buenos", afirmó, destacando el trabajo del fútbol formativo.

Fuera del ámbito deportivo, el guardameta explicó que la meditación le ayuda a mantener la calma y a rendir mejor. "Las emociones no me ayudan. Intento desconectarme y concentrarme en el partido. La meditación me ayuda a estar más presente en el momento", aseguró.

En el tramo más distendido del encuentro, Szczesny confesó que disfruta pasando tiempo con sus hijos cuando sale de la Ciudad Deportiva, que está aprendiendo catalán y que "no canta nada mal", además de bromear sobre Robert Lewandowski y elaborar su propio 'top 5' de porteros históricos.