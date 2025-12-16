Szczesny recibe el alta médica y el Barça viaja con todos los disponible a Guadalajara

Archivo - November 5, 2025, Brugge, Belgium, Belgium: Wojciech SZCZESNY of Barcelona during the UEFA Champions League, League Phase MD4 match between Club Brugge KV (Club Bruges KV) and FC Barcelona at Jan-Breydel Stadium on November 05, 2025 in Brugge, B - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero polaco Wojciech Szczesny ha recibido este martes el alta médica tras recuperarse de la gastroenteritis que le hizo perderse el duelo del pasado sábado frente al CA Osasuna, entrando en la convocatoria de Hansi Flick para el duelo de dieciseisavos de la Copa del Rey MAPFRE frente al CD Guadalajara, en el que estarán todos los jugadores disponibles del primer equipo blaugrana.

Szczesny es uno de los tres porteros convocados junto a Joan Garcia y Marc-André ter Stegen, con la duda de si será el polaco o el alemán el encargado de defender la portería blaugrana en el duelo de este martes. Flick se lleva a todos los jugadores disponibles del primer equipo, con la entrada de Jofre Torrents, Tommy Marqués y Pedro 'Dro' Fernández como jugadores del filial.

La lista completa es la siguiente: Ter Stegen, Joan Garcia, Szczesny; Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre Torrents; Pedri, Casadó, De Jong, Bernal, Dro, Tommy Marqués, Fermín; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Raphinha.