Szoboszlai extiende su contrato con el Liverpool FC

Archivo - April 20, 2026, Liverpool, Merseyside, United Kingdom: Dominik Szoboszlai of Liverpool during the Premier League match Everton vs Liverpool at Hill Dickinson Stadium, Liverpool, United Kingdom on 19 April 2026. - Europa Press/Contacto/Alfie Cosgrove - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai extendió este viernes su contrato con el Liverpool FC inglés, definiendo este día como uno de los "más importantes" de su carrera, desde que llegó en verano de 2023 desde el RB Leipzig alemán.

"Hay un par de momentos que están por delante, probablemente cuando fiché por el Liverpool y cuando tuve a mi bebé, por supuesto. Pero en mi carrera futbolística, puedo decir que este está entre los tres mejores días", opinó el centrocampista en el anuncio de su extensión de contrato.

Y es que el húngaro se muestra, a la vez de "contento", con ganas de volver a vestir la camiseta del equipo inglés, después de que el Liverpool quedase 5º en la campaña pasado. "No, estoy contento conmigo mismo, pero creo que puedo hacerlo aún mejor. Creo que por eso estoy aquí, porque eso me impulsó desde niño que nunca era suficiente. Sigo pensando lo mismo ahora y quiero ser un ejemplo para todos en la medida de lo posible", añadió.

Szoboszlai reconoció que cuando firmó con el Liverpool quería ganarlo "todo", incluso la "Liga de Campeones". "Estoy listo para intentarlo", afirmó el centrocampista, que ha disputado 147 partidos con los 'Reds', en los que ha anotado 28 goles y con los títulos de la Premier League y de la Copa de la Liga en 2024-2025.

El internacional fue uno de los mejores jugadores del Liverpool durante la irregular última campaña, en la que sumó 13 goles y 12 asistencias en 53 partidos, por lo que fue elegido por los aficionados como el Jugador de la Temporada.