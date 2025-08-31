Szoboszlai mantiene al Liverpool como líder de la Premier y el Palace deja en descenso al Aston Villa

El Brighton remontó al Manchester City

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool FC ha vencido este domingo por 1-0 al Arsenal FC en la jornada 3, gracias a un golazo del húngaro Dominik Szoboszlai en el tramo final de un partido que ha servido a los 'reds' para mantenerse líderes de la Premier League, mientras que el Aston Villa se ha quedado en zona de descenso por su derrota en casa (0-3) ante el Crystal Palace.

Además, el Brighton & Hove Albion remontó al Manchester City con un golazo de Brajan Gruda en las postrimerías del encuentro, culminando en regate rápido y tiro raso un contragolpe de manual. Antes, un penalti anotado por James Milner había igualado el 0-1 de Erling Haaland para un conjunto 'citizen' que está en la mitad de la tabla con tres puntos.

Esa zona merodea el Brighton, ahora con los mismos cuatro puntos que un Nottingham Forest que perdió por 0-3 ante el West Ham United, sumando así los 'hammers' sus primeros tres puntos de este curso liguero. Pero el plato fuerte estuvo en Anfield, donde Szoboszlai dio el triunfo a los locales en el 83' marcando un 'chicharro' de lejanísima falta directa.

Nueve puntos atesora el Liverpool en la cima de la clasificación y con seis se quedaron los 'gunners', la misma cantidad que otros cuatro equipos. Y con un punto menos está ahora el Palace, que venció en Villa Park con un penalti transformado por Jean-Philippe Mateta (21') y otros dos goles de Marc Guéhi (68') y de Ismaïla Sarr (78').

--RESULTADOS DE LA JORNADA 3 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Chelsea - Fulham 2-0.

Manchester United - Burnley 3-2.

Sunderland - Brentford 2-1.

Tottenham - Bournemouth 0-1.

Wolverhampton - Everton 2-3.

Leeds - Newcastle0-0.

-Domingo.

Brighton - Manchester City 2-1.

Nottingham Forest - West Ham 0-3.

Liverpool - Arsenal 1-0.

Aston Villa - Crystal Palace 0-3.