El TAD confirma la sanción a Hansi Flick, que no podrá estar en el Clásico

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha denegado la medida cautelar solicitada por el FC Barcelona y ha confirmado este viernes la sanción de un partido al entrenador Hansi Flick, que no podrá dirigir desde el banquillo al conjunto blaugrana en el Clásico de este domingo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu a las 16.15 horas.

Según avanzó Iusport, el TAD corrobora la sanción impuesta por el Comité de Competición y ratificada por el Comité de Apelación y rechaza el recurso presentado por el club blaugrana para intentar que Flick, quien fue sancionado con un encuentro de suspensión por la doble amarilla ante el Girona FC, pudiera estar en el Clásico.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la expulsión del alemán, le impuso una sanción mínima de un partido que el TAD ratifica ahora, siguiendo también el criterio del Comité de Apelación.

Ambos comités habían desestimado las alegaciones del club blaugrana para dejar sin efecto la doble amonestación que vio el técnico alemán por protestar, aplicando el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias previstas en el artículo 52.

El Barcelona argumentó que los hechos recogidos en el acta arbitral no se correspondían con la realidad, pero el Comité consideró que la entidad catalana no presentó "elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar" que Flick "no cometiera los hechos que se reflejan" en el acta arbitral.

El club blaugrana había informado este viernes por la mañana de que estaba "a la espera de la resolución del TAD" sobre el recurso presentado contra la sanción, para determinar si Flick podría estar finalmente en el banquillo del Bernabéu. Sin embargo, la decisión del Tribunal mantiene firme la sanción y el entrenador alemán deberá cumplir un partido de suspensión.

En consecuencia, será el segundo técnico, Marcus Sorg, quien atienda a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Clásico, prevista este sábado a las 12.00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.