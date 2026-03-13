El TAD reduce en un partido la sanción de Matías Almeyda

Matias Almeyda, head coach of Sevilla FC, see the red card during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Deportivo Alaves at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on February 14, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) ha estimado el recurso presentado por el Sevilla FC y ha reducido en un partido, de siete a seis, la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al entrenador del conjunto nervionense, Matías Almeyda, tras su expulsión ante el Deportivo Alavés el pasado 14 de febrero.

"El TAD estima el arrepentimiento del técnico tras la acción. En cualquier caso, el club estima que la sanción sigue siendo desmedida y agotará todas las vías jurídicas para recurrirla. De esta forma, a expensas de que puedan fructificar dichos recursos, el técnico volvería al banquillo de cara al partido contra el Atlético de Madrid, el fin de semana del 11 y 12 de abril", desveló el club andaluz.

El 18 de febrero, Almeyda fue sancionado con siete encuentros de suspensión después de la tarjeta roja recibida en el encuentro ante el Deportivo Alavés en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Disciplina desglosó la sanción en cuatro partes. Así, debería cumplir dos partidos de suspensión por sus protestas al cuerpo arbitral, otro encuentro por "no dirigirse al vestuario tras ser expulsado"; tres partidos por "actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas" hacia los árbitros; y otro más por "conducta contraria al buen orden".

Almeyda se ha perdido ya los partidos de LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Getafe CF, el Real Betis y el Rayo Vallecano, y tampoco podrá sentarse en el banquillo ante el FC Barcelona, el Valencia CF ni el Real Oviedo. Volverá, en principio, el 12 de abril frente al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán.