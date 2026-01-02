El TAD suspende la clausura parcial del Sánchez-Pizjuán

Archivo - Sevilla FC - Real Betis, Ramón Sánchez-Pizjuán - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) atendió al recurso del Sevilla FC y suspendió este viernes la sanción de clausura parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha suspendido la sanción de clausura parcial de un partido de varios sectores del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por los hechos acaecidos en el derbi ante el Betis", informó el Sevilla en un comunicado.

La semana pasada, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) había reducido de tres a un partido la clausura parcial del estadio por los incidentes durante el partido ante el Real Betis de la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

El pasado 30 de noviembre, el derbi se suspendió durante unos minutos en la recta final del encuentro por lanzamiento de mecheros y botellas desde la grada a los jugadores verdiblancos, lo que el Comité de Disciplina de la RFEF entendió como "infracciones muy graves", rebajado después a "graves" por Apelación.

"Así, mientras el TAD estudia el caso, dicha sanción no se ejecutará, por lo que el público podrá acceder con normalidad en el primer encuentro liguero ante el Levante UD", añade el Sevilla tras ver estimado su recurso, como ya avisó que agotaría todas las vías jurídicas posibles.