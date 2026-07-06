Tadej Pogacar se regala el liderato del Tour en Les Angles

17 June 2026, Italy, Sondrio: Slovenian cyclist Tadej Pogacar of the UAE Team Emirates XRG celebrates crossing the finishline to win the first stage of the Tour de Suisse road cycling race, 144 km from Sondrio to Sondrio. Photo: Davide Vaninetti/IPA via Z - Davide Vaninetti/IPA via ZUMA Pr / DPA

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) ha ganado este lunes la tercera etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Granollers (Barcelona) y Les Angles sobre 195,9 kilómetros, para situarse además como nuevo líder de la ronda francesa empatado a tiempos con el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), que no pudo aguantar su explosivo ataque final.

En la primera etapa de media montaña de este recién estrenado Tour, en la última etapa con presencia española tras salir desde Granollers, Pogacar se fió de su compañero Isaac del Toro --al que regaló la etapa en Montjuïc (Barcelona)-- el domingo, para que le llevara hasta 200 metros de meta y ahí atacó con tanta dureza que le metió 2 y 4 segundos a sus inmediatos perseguidores para vestir de amarillo en la cuarta jornada.