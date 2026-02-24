Talant Dujshebaev, nuevo seleccionador de balonmano de Francia

Archivo - December 10, 2025, Gdansk: 2025.12.10 Gdansk Pilka reczna mezczyzn Orlen Superliga sezon 2025/2026 PGE Wybrzeze Gdansk - Industria Kielce N/z Talant Dujshebaev Dujszebajew Foto Piotr Matusewicz / PressFocus..2025.12.10 Gdansk.Men handball Polish - Europa Press/Contacto/Piotr Matusewicz - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico español Talant Dujshebaev será seleccionador masculino de Francia a partir del próximo 16 de marzo, tomando el testigo de Guillaume Gille, que ha renunciado al cargo tras el Europeo, y debutará precisamente ante España en un doble amistoso en marzo en el que estará su hijo Alex Dujshebaev.

"Es un verdadero honor para mí entrenar a la selección francesa. Es algo que deseaba más que nada porque Francia tiene una generación fantástica de jugadores. Mi objetivo con estos jugadores es ganarlo todo, volver a dominar, especialmente ante Alemania y Dinamarca. Estoy muy orgulloso de que mi perfil haya llamado la atención de la Federación Francesa, y de haber sido elegido para este proyecto", señaló Dujshebaev en rueda de prensa.

Dujshebaev, de 57 años y origen kirguís, ya dirigió a otras selecciones como Hungría (2014-16) o Polonia (2016-17), tras hacer carrera en el balonmano de clubes con Balonmano Ciudad Real (2005-11), Atlético de Madrid (2011-13) y Kielce, al que dirige desde 2014 y que le obligará a compatibilizará su labor con los 'Bleus'.

El presidente de la Federación Francesa de Balonmano, Philippe Bana, agradeció el "inquebrantable compromiso" de Gille y dio la bienvenida al español. "Buscábamos un entrenador con experiencia práctica, que ya hubiera dirigido selecciones nacionales y conociera el funcionamiento de las grandes competiciones. Estoy encantado de que Talant Dujshebaev, nuestra primera opción, se una a nosotros", apuntó.

Francia, que no pudo acceder a semifinales del pasado Europeo, empieza en marzo la nueva era de Dujshebaev, que debutará con un doble compromiso ante España, con la que fue internacional desde su nacionalización en 1995. Allí se enfrentará a su hijo Alex, convocado por Jordi Ribera para la cita.