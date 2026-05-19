Tallon Griekspoor defenderá su título en el torneo de Mallorca

Archivo - Tallon GRIEKSPOOR of Netherlands during the fifth day of the Roland-Garros 2025, French Open, Grand Slam tennis tournament on 29 May 2025 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista neerlandés Tallon Griekspoor, actual número 31 del mundo, defenderá su título del año pasado en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, torneo puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba, según confirmaron este martes los organizadores.

El neerlandés se impuso el año pasado en una final de alto nivel ante el francés Corentin Moutet por 7-5, 7-6(3) para convertirse, con 28 años, en el campeón más veterano de un evento que sirve de preparación para Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, y sumó su tercer título como profesional.

"Ganar aquí fue algo realmente especial y es un recuerdo que me acompaña siempre. Estoy muy ilusionado por volver a jugar en Mallorca, especialmente porque entreno a menudo en el club y me siento como en casa. Poder disfrutar de nuevo de esta atmósfera tan particular del torneo, con la hierba, el entorno y el público, es algo que me motiva muchísimo", aseguró Griekspoor.

Además, los organizadores recuerdan que la relación del tenista con Mallorca va más allá de la competición ya que visita con frecuencia el Mallorca Country Club para entrenar, un factor que refuerza su comodidad en un entorno que conoce bien y al que regresará ahora como campeón defensor.

"Tallon es un campeón que representa muy bien lo que es este torneo. Juega un tenis valiente, entiende la hierba y tiene una relación especial con Mallorca. Que vuelva el campeón siempre es una gran noticia, tanto para el público como para el prestigio del campeonato", celebró Toni Nadal, director del torneo.

La confirmación de Griekspoor se une a la de otras conocidas figuras como el kazajo Alexander Bublik, el español Alejandro Davidovich, el estadounidense Frances Tiafoe, el australiano Nick Kyrgios, y los alemanes Yannick Hanfmann y Jan-Lennard Struff.