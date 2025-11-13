Tania Moreno y Daniela Álvarez buscan llegar lejos en el Mundial de Voley Playa

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tania Moreno y Daniela Álvarez formarán la única pareja española que participará en el Campeonato del Mundo de Voley Playa que se disputa desde este viernes hasta el domingo 23 de noviembre en la localidad australiana de Adelaida y donde intentarán llegar lo más lejos posible.

La asturiana y la madrileña no parten entre las favoritas al título ya que están situadas en el puesto decimonoveno del ranking mundial, pero intentarán codearse con las mejores después de haber rozado las medallas en el Europeo del pasado verano donde terminaron en la cuarta posición y de haber sido cuartofinalistas en los pasados Juegos Olímpicos de París de 2024.

Sin embargo, la primera misión para la pareja nacional será la de superar la fase de grupos y meterse en los cruces en busca de mejorar la última mejor posición de un dúo femenino, la novena que lograron Elsa Baquerizo y Liliana Fernández en el año 2015.

Álvarez y Moreno han quedado encuadradas en el Grupo G, junto a la pareja estadounidense formada por Kelly Cheng, campeona del mundo en 2023, y Molly Shaw, séptimas del ranking y sus teóricas rivales más potentes, las australianas Jasmine Fleming y Stefanie Fejes y las lituanas Monika Paulikiene y Aine Raupelyte, a las que derrotaron ya a principios de año y contra las que debutarán este viernes.

Salvo las primeras, los otros dos equipos son de un ranking inferior por lo que no se antoja complicado para las españolas superar esta primera fase y a partir de ahí tratar de mejorar el resultado de la última edición en la que cayeron en dieciseisavos de final contra las neerlandesas Katja Stam y Raisa Schoon. Para ello, necesitan acabar entre las dos primeras o entre las cuatro mejores terceras, mientras que los otros ocho dúos que finalicen terceros se cruzarán entre ellos para dirimir el resto que estará en dieciseisavos.