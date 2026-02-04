Tarragona acogerá por tercer año consecutivo los Campeonatos de España y las Copas de tenis de mesa

Campeonatos de España de tenis de mesa 2025 en Tarragona - RFETM

La ciudad de Tarragona acogerá por tercer año consecutivo el mayor evento nacional de tenis de mesa, que reunirá los Campeonatos de España Absolutos, las Copas de SS.MM. Los Reyes y el Torneo Estatal, según confirmó este martes la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM), consolidando al Palau d'Esports Catalunya como sede única de todas las competiciones.

El Ayuntamiento de Tarragona y la RFETM presentarán oficialmente la nueva edición del evento el próximo jueves 12 de febrero, a las 12.30 horas, en el Palau d'Esports Catalunya, antes de una cita que en 2026 congregará a más de un millar de palistas de toda España y reforzará el papel de la ciudad como referente del tenis de mesa nacional.

El calendario arrancará con el Torneo Estatal, que se disputará del 13 al 15 y del 20 al 22 de febrero, seguido del Campeonato de España Absoluto, previsto del 15 al 18 de febrero, mientras que la Copa del Rey y la Copa de la Reina Iberdrola se celebrarán del 18 al 20 de febrero, cerrando el bloque competitivo.

El Torneo Estatal volverá a ser la competición con mayor participación, abarcando todas las categorías formativas, sénior y veteranas, además de pruebas para personas con discapacidad física e intelectual, e incorporando como principales novedades las categorías de Personas con Párkinson y Personas con Síndrome de Down, así como Veterano Femenino +60 y Veterano Masculino +70.

El Campeonato de España Absoluto reunirá a los principales jugadores del país en las modalidades de individual, dobles y dobles mixtos, mientras que las Copas de SS.MM. Los Reyes pondrán en juego los títulos por equipos más importantes del calendario, con la participación de los mejores conjuntos nacionales, en un evento que volverá a tener cobertura en RTVE Play en sus fases finales.