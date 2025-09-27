'Tasy' Dmytriv lidera la jornada final de España en el Mundial de Natación Paralímpica

Archivo - La nadadora Anastasiya Dmytriv recibe la medalla de oro en los 100 m braza SB8. La Defense Arena. Juegos Paralímpicos París 2024. - PAULINO ORIBE / CPE. - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nadadora andaluz Anastasiya Dmytriv mantuvo este sábado su actual dominio en los 100 metros brazas SB8 y conquistó la medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de Natación Paralímpica que concluyeron este sábado en Singapur y donde España acabó con 24 medallas tras sumar también una plata de Marta Fernández y un bronce de Óscar Salguero.

El Centro Acuático OCBC despidió el evento con una jornada final donde la joven Dmytriv, de 17 años, demostró que es la reina de su modalidad favorita y que dio el sexto metal dorado a la delegación nacional, que aunque ganó cuatro metales menos que en el 2023 en Manchester (Inglaterra), terminó en la octava posición del medallero general y como cuarto país europeo, sólo superado por Italia, Ucrania y Gran Bretaña.

La nadadora almeriense demostró que en la actualidad es casi imbatible en los 100 braza SB8. En Singapur llegaba como campeona mundial en las dos anteriores ediciones y como campeona paralímpica en París el año pasado, y no falló tampoco en la ciudad asiática. Dominó la final de principio a fin y se impuso con un tiempo de 1:19.83 por delante de la británica Brock Whiston (1:21.18) y la rusa Elena Kliachkina, que privó del bronce en los metros finales a Nuria Marquès, a la que aventajó por escasas 10 centésimas.

En la modalidad masculina, también hubo alegría para la selección española con el bronce de Óscar Salguero, en este caso favorecido por un gran final que le permitió remontar hasta el tercer cajón del podio por un suspiro. El catalán superó por cuatro centésimas al australiano Joshua Willmer para quedarse el premio.

La otra medalla en esta última jornada de competición llegó por medio de Marta Fernández, que logró su tercer metal mundialista al conquistar la plata en los 100 libres S3. La burgalesa firmó unos sensacionales 50 metros finales para superar a la australiana Rachael Watson y lograr además un nuevo récord de Europa con 1:29.77. Delia Fontcuberta fue quinta y Teresa Perales, compitiendo en una clase superior, sexta.

Además, el relevo de 4x100 libre 34 puntos, en el que nadaron Íñigo Llopis, Jacobo Garrido, Anastasiya Dmytriv y Nahia Zudaire concluyó en la quinta posición, con una marca de 4:13.54, mientras que en Marian Polo, Ariadna Edo y Emma Feliu fueron quinta, séptima y octava respectivamente en los 200 estilos SM13, Toni Ponce séptimo en los 100 libre S5 y Leyre Ortí octava en 100 libre S7.