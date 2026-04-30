Walter Samuel Tavares da Veiga of Real Madrid looks on during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and La Laguna Tenerife at Movistar Arena pavilion on April 19, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pívot del Real Madrid Walter Tavares sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, por lo que es baja para lo que resta de los cuartos de final ante el Hapoel Tel Aviv israelí del 'playoff' de la Euroliga 2025-2026, y seria duda para el final de temporada.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Edy Tavares por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda", avanzó la entidad blanca en un comunicado.

El club blanco, que puso este miércoles el 1-0 en su 'playoff' de cuartos de final de la Euroliga 2025-26 tras imponerse en el Movistar Arena por 86-82 al Hapoel Tel Aviv, informó que la disponibilidad del pívot queda "pendiente de evolución", aunque parece que se perderá lo que resta de serie y es duda para la recta final de la temporada.

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, dijo tras el triunfo ante el equipo israelí que sin el pívot el guión "cambia". "Pero estoy contento con las prestaciones de Garuba y Len y por la respuesta del equipo en general para intentar que la 'pintura' estuviese protegida y capturásemos los rebotes", subrayó.