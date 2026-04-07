Tchouaméni: "No entiendo mi tarjeta amarilla"

Aurelien Tchouameni of Real Madrid CF and Serge Gnabry of Bayern Munich in action during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Aurélien Tchouaméni ha asegurado que no entiende la tarjeta amarilla que ha visto este martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich (1-2) y que le hará perderse el duelo de vuelta, y ha calificado la decisión del árbitro de "injusta".

"De verdad que no la entiendo. No he visto las imágenes, pero en el campo no he intentado de hacer nada, solo estaba corriendo. Creo que el árbitro, con todas las faltas que hubo antes, creyó que tenía que sacar una amarilla, pero creo que es injusto", señaló ante los medios de comunicación tras el partido.

Además, no quiso hablar de quién debería ser su sustituto en la vuelta Múnich. "¿Piensas que voy a responder a eso? Tenemos una plantilla increíble y seguro que hay otros jugadores que van a jugar a un gran nivel para ayudar al equipo. Espero que ganemos ese partido", indicó.

Por otra parte, el centrocampista francés tiene claró qué ha faltado para ganar. "Encajar menos y marcar más goles", dijo de manera concisa. "Sabíamos antes de empezar que había dos partidos. Hemos jugado el primero y queda el segundo, y seguro que si jugamos a nuestro nivel podemos ganar. Vamos a dar todo aunque sea un partido difícil, pero si jugamos a nuestro nivel y seguimos con confianza podemos hacerlo", apuntó.

"Fue un partido donde los dos equipos generamos muchas ocasiones. Se hizo más difícil cuando empezamos con 0-2, pero cuando hemos empezado a subir un poquito el nivel en la segunda parte y a intentar ir más hacia portería, lo hemos hecho", recalcó.

En otro orden de cosas, Tchouaméni habló de cómo frenar a Michael Olise en el partido en tierras germanas. "Es un jugador 'top'. Jugar con él en la selección es increíble, y hoy ha jugado un partido de alto nivel y seguro que tenemos que defender más contra él y ayudar a Álvaro -Carreras- también", subrayó.

Por último, pidió a la afición madridista que no pierda la confianza en el equipo. "Necesitamos el apoyo de la afición y vamos a dar todo para ganar este partido y ganar la semifinal. Debemos jugar a nuestro nivel, encajar menos y marcar más goles. Tenemos nivel para ganar ahí y tenemos que hacerlo", concluyó.