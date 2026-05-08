Tchouaméni: "Seguimos siendo una familia, con desacuerdos en ocasiones"

Aurelien Tchouameni, Real Madrid CF - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouaméni lamentó lo "ocurrido esta semana en los entrenamientos", que calificó de "inaceptable", tras asumir la sanción del club y disculparse con todos, pero apuntó que siguen "siendo una familia".

"Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. No importa quién tenga la razón o no, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto", escribió el francés en redes sociales.

Tchouaméni fue sancionado este viernes con medio millón de euros de multa, igual que su compañero Fede Valverde, por el doble encontronazo que tuvieron esta semana. Al igual que el uruguayo, el francés apuntó que "internet" hizo la bola más grande, aunque reconoció que no es la imagen que deben de dar.

"Por encima de todo, lamento la imagen que hemos dado del club. Sé que la afición, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva, todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede ser excusa para todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid", afirma.

"Sobre todo porque cuando el Real Madrid es el club del que más se habla en todo el mundo. A internet le encanta inventarse las historias más descabelladas para generar expectación, así que no creáis todo lo que se dice. De todos modos, ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o quién no. Reconozco la sanción del club y la acepto", añade.

El centrocampista apuntó que están pensando en el Clásico del domingo, donde el FC Barcelona puede terminar de ganar la Liga, y en volver a ganar títulos con el Madrid. "Seguimos siendo una familia, con desacuerdos en ocasiones, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos por encima de todo lo demás", dice.

"Me he disculpado ante el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas. Ahora es el momento de mirar hacia adelante, y toda nuestra atención está puesta en el Clásico y en la temporada que tenemos por delante, para devolver al club a la cima, donde debe estar", termina.