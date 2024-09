Tebas: "Ahora, todo el mundo entiende que tiene que haber un control económico en el fútbol europeo"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó este miércoles su esperanza de que se vaya atajando el tema del 'fair-play' financiero a nivel europeo porque ahora "todo el mundo entiende que tiene que haber un control económico", aunque no olvida que "el problema" sigue siendo que "no hay una homogeneización en Europa", mientras que reiteró su preocupación por el tema de la congestión del calendario que acabará "judicializado".

"Sí que es verdad que actualmente hay una corriente. Vemos que en Inglaterra ha habido ya sanciones por puntos, el tema del Manchester City y el Gobierno británico con el órgano regulador. Alemania siempre ha estado en la línea correcta, pero el problema que tenemos es que no hay una homogeneización en Europa para los 'fair-plays', lo que hace que ciertos equipos de países tengan unas ventajas competitivas", detalló Tebas en su comparecencia en la World Football Summit.

De todos modos, celebra que este asunto vaya teniendo más claridad y que haya "un nuevo 'fair-play' de UEFA que se está implantando gradualmente". "Este es el segundo año, vamos a ver los efectos que tiene. Creo que es correcto, le faltan algunas cosas que en LaLiga consideramos que deberían estar, pero por lo menos ya se habla de verdad de esto, por lo menos se sanciona en Inglaterra de verdad y por lo menos ha habido sanciones en UEFA. Y una cosa importante es que todo el mundo entiende que tiene que haber un control económico", advirtió.

Pero también tiene claro que la Asociación Europea de Clubes (ECA) debe de ser "más estricta" en este asunto, aunque recuerda que "está dominada en su Comité Ejecutivo por los 20 clubes más ricos de Europa". "Y se mira más su situación que en intentar que sean unas normas que den sostenibilidad a todo el fútbol europeo", puntualizó el dirigente.

"Esperemos que la ECA entienda este camino porque si no hay sostenibilidad en el fútbol europeo, con el volumen de dinero que se maneja, tendríamos un 'quiebrazo' de clubes y ligas", añadió al respecto, confesando que tienen "amor y odio" con el organismo que preside Nasser Al-Khelaïfi. "Cuando hacen las cosas que creemos que son correctas para nuestras competiciones nacionales, las apoyamos, pero otras veces que no lo son, las criticamos y no nos importa que nos puedan atacar o no", aclaró Tebas.

El presidente de LaLiga también tocó el tema de la carga del calendario y recordó que la industria del fútbol se hizo "muy grande con 20 clubes" y que reducir una liga nacional como solución conllevaría "un efecto cascada" de quitar equipos de las divisiones inferiores. "No podemos hacerlo y no lo vamos a aceptar. Este problema de sobresaturación del calendario no es generado por las ligas nacionales", zanjó.

En este sentido, opinó que no se está "repartiendo la riqueza que genera la industria correctamente". "Y no se hace con nuevas competiciones o con nuevos formatos de competición, se hace con un reequilibrio de los repartos con lo que hay. El Mundial de Clubes quitará dinero a las ligas nacionales, la nueva Champions ya se lo está quitando porque son vasos comunicantes", indicó.

El mandatario confirmó que "ha habido alguna reunión" con la FIFA para tratar de ponerle solución. "Pero no han hecho ni caso. Por lo tanto, yo creo que esto al final va a acabar judicializado", asumió, dejando claro que apoyaría una "huelga", aunque considera que "ya no es un problema sólo de salud de 70 jugadores, es del equilibrio de la industria porque van a acabar destruyéndola".

"DAR UNA VUELTA MÁS" AL TEMA DE LA MULTIPROPIEDAD

"Nos pusieron un Mundial en noviembre, que Catar tiene derecho a tenerlo ahí, pero nadie pensó los efectos que tenían en las ligas nacionales. La estabilidad de la industria está por encima de todo esto y tenemos que trabajar las competiciones para estabilizar esta industria que en 20 años se ha convertido en una de más importantes del mundo en ocio y entretenimiento", sentenció.

Además, el dirigente fue preguntado por otro tema con cierta polémica como el de la multipropiedad. "La UEFA permite tener hasta el 30 por ciento de acciones (de dos clubes), pero eso ya es mucho. México ha permitido la multipropiedad y en la misma categoría ha habido dos clubes con el mismo dueño y en un principio no me consta que haya habido problemas con la integridad deportiva", declaró.

"Pero es un tema que desde luego creo que habría que darle una vuelta más, sobre todo en competiciones con eliminatorias. Luego está el tema económico, donde hay que vigilar mucho las operaciones de transacciones entre clubes vinculados. En LaLiga vigilamos mucho todo ese tipo de operaciones, incluso sin estar vinculadas", aseguró.