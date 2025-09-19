Tebas asegura que no se van a prohibir las banderas palestinas pero pide que los partidos se desarrollen con normalidad

El presidente de la Liga, Javier Tebas, y el ganadero Victorino Martín protagonizan el segundo encuentro de 'Los tú a tú del Ateneo' que se celebra este viernes en la Sala Delibes del Teatro Calderón de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha asegurado que no se va a prohibir la entrada en las competiciones de banderas palestinas, si bien ha deseado que el objetivo es que los eventos deportivos se desarrollen con normalidad y no se vean afectados por las protestas debido al conflicto en Gaza.

De esta forma se ha expresado el máximo responsable de La Liga en declaraciones a los medios en el marco de su participación junto al ganadero Victorino Martín en el segundo encuentro de 'Los tú a tú del Ateneo' que se celebra este viernes en la Sala Delibes del Teatro Calderón de Valladolid.

"Todo lo que sea dentro de un orden y sin parar nada hay que respetarlo", ha subrayado el máximo responsable de la Liga, si bien ha advertido que el hecho de que las protestas afecten al desarrollo de una competición "ya es otra cuestión".

En este sentido, el presidente de La Liga ha reconocido que lo que sucede con el conflicto en Gaza es "difícil y duro de ver", pero el deporte "tiene que seguir y sobre todo que no haya actos que puedan paralizar nada".

Preguntado por la circunstancia de que equipos españoles se enfrenten en el futuro a conjuntos de Israel en competiciones europeas, Tebas ha puesto el foco en que no son duelos que dependen de organizadores externos.

En este punto, ha resaltado que las decisiones que se tomen "serán complicadas y cuando llegue ese momento, aunque será difícil, lo que se desea es que la situación en Gaza, por lo menos, aunque será difícil, esté por lo menos no solucionada, porque es imposible, pero por lo menos esté en una situación donde no sufra una población".

MARCHA DE RONALDO

En relación con la reciente salida de Ronaldo Nazario del Real Valladolid después de su participación del 51 por ciento en el club a un grupo de inversión norteamericano, ha remarcado que en el fútbol lo importante son los clubes.

"Siempre lo digo por donde voy. Pueden haber buenos jugadores, buenos directivos en los clubes, buenos entrenadores, más o menos famosos, pero lo importante es el club, es lo que hace pertenencia a una ciudad, a una afición", ha incidido, al tiempo que ha señalado que el Real Valladolid, con nueva propiedad, seguirá compitiendo y con "buenas expectativas ha empezado".

También ha hecho referencia al duelo entre España y Bulgaria que acogerá la capital del Pisuerga el 14 de octubre, cuyo escenario será un estadio de un equipo de segunda división, una cuestión que ha calificado de "circunstancial" en tanto en cuanto acoger este encuentro "no tiene que ver con la capacidad económica".