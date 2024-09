Tebas: "El Barça tendrá su sanción, pero no del nivel que están construyendo desde Madrid"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que espera una "sanción" al FC Barcelona por la "corrupción deportiva" del 'caso Negreira' pero no del "nivel" que esperan algunos medios "desde Madrid".

Tebas compareció en el podcast The Wild Project, en una larga entrevista publicada este jueves, para repasar muchos de los temas de actualidad del mundo del fútbol, como la investigación por la posible corrupción deportiva que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, y al FC Barcelona.

"A nivel deportivo está prescrito. Eso no quiere decir que investigamos. A raíz de la información lideramos el tema en la Fiscalía, pusimos una denuncia porque consideramos que se tiene que aclarar lo máximo posible. Estamos personados en el juzgado. En mi opinión hasta hoy no se ha acreditado que se pagasen árbitros. El camino va a que el FC Barcelona pagaba a Negreira, ellos dicen que por los informes, creo que porque les vendía que podía influir en los ascensos y descensos de los árbitros", afirmó.

"Eso es corrupción deportiva, pero no al nivel de la compra de árbitros. No van a llegar a que se pagó a ningún árbitro. Está mal lo que se hacía. Creo que el Barcelona tendrá su sanción, pero no del nivel del relato que están construyendo los 'portacoces' desde Madrid, que dan las coces del otro. No hay nada más y no creo que lo haya", dijo haciendo referencia a la influencia de Florentino Pérez.

Tebas habló de su relación con el presidente del Real Madrid. "Yo tenía una buena relación con él hasta que llegó a la venta centralizada de los derechos de televisión. Estuvimos dos años negociando con el Gobierno. Florentino ejerce mucha presión. Quita y pone directores de periódicos. Ahora mismo tengo una denuncia del Real Madrid en el TAD con la que buscan inhabilitarme. También me puso una denuncia en la Audiencia Nacional", explicó.

El presidente de LaLiga lamentó que el del club blanco se crea el "Mesías" y celebró el frenazo que sufrió la Superliga incluso antes de su anuncio. "Hace unos meses los países de la UE firmaron un documento contra la Superliga, pero no lo firmó España. Fíjate su influencia. Es un tema cultural, tiene un modelo que no quiere nadie de LaLiga. En el fútbol no pueden mandar los más ricos", afirmó.

Tebas desveló cómo se gestó la "Operación pinchar el globo" con una serie de llamadas con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien sufrió la traición del entonces presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. "Se lo dije a Ceferín y le avisé de que Agnelli le iba a traicionar. Le dije que preparásemos una estrategia, decir que iban a anunciar la Superliga y que la íbamos a prohibir. Me dijeron que estaba prohibido, pero me dio lo mismo, había que pinchar el globo", contó.

"Ahora son momentos divertidos, pero fue duro. Llegué a pensar que podía salir adelante. Miguel Ángel Gil me llamó para decirme que iba a firmar con la Superliga y firmó. Le dijeron que si no firmaba el Atlético llamarían al Sevilla. Esa técnica ponía a la gente nerviosa y firmaban. No salió para adelante porque el tema de las aficiones fue clave. No creo que tenga futuro, pero Florentino nunca abandona y también digo que nunca pierde. Y si pierde, construye un relato de que ha ganado", añadió.

Por otro lado, Tebas recordó sus inicios en el fútbol profesional. "Yo quería ser presidente del Huesca desde niño. Cuando yo era abogado, con 29 años, el Huesca desciende a Tercera. Vinieron para que pusiera dinero y a que entrara en la directiva. Les dije que lo haría si se iban todos de la directiva y lo hicieron. Siempre he sido un culo inquieto, empecé a especializarme en derecho deportivo y a entrar en ese mundo", comentó.

"Un cliente me encarga que le compre el Badajoz. Me nombraron para representarles en LaLiga, terminé quedándome el Badajoz, desde ahí empecé a crecer en el fútbol profesional", añadió, en su camino a la presidencia de LaLiga en 2013. "Llego como presidente porque no me gustaba cómo estaba LaLiga. Era una vergüenza", afirmó.

"Soy elegido el 26 de abril y el 4 de mayo en un desayuno con Europa Press en Madrid hice unos puntos capitales, el control económico para acabar con la deuda con Hacienda y los jugadores, lucha para acabar con los amaños, venta centralizada de los derechos de televisión, empecé a hablar de la internacionalización, no teníamos marca, y lo repetí a los clubes", recordó.