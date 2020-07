Tebas: "El City estará en la Champions porque el TAS lo ha hecho mal"

MADRID SUPPORTS THE RESTART OF LALIGA

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cargó de nuevo contra el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), del cual pronosticó su muerte por estar más en duda que nunca, después de una "mala" resolución esta semana perdonando al Manchester City, cuando "todo el mundo" sabe cómo tiene el dinero que usa en fichajes.

"Se muere el TAS. Yo el TAS llevo muchos años poniéndolo en duda, no por esta resolución, por otras más. Es un órgano que es todo lo contrario de un organismo arbitral, no existe esa transparencia. El TAS tiene que cambiar o lo que tiene que cambiar es el reglamento, la asignación de los árbitros. Ya en Suiza hay esas formas para asignar, sobre todo del árbitro neutral", dijo en una entrevista con la ESPN, recogida por Europa Press.

"Ya existen formas imaginativas legales en Suiza para que se ponga de acuerdo o alguien fuera del órgano arbitral lo decida. En Suiza hay mucho prestigio en ámbito arbitraje y el TAS le está haciendo un flaco favor y los que estamos en la industria del deporte lo sabemos. Algunos lo dicen como yo y otros no lo dicen, pero lo hablo en muchísimas reuniones", añadió.

Después de la resolución conocida el lunes, que permitía al City competir en Europa pese a haber sido sancionado por la UEFA, Tebas insistió en afirmar que el TAS "no está a la altura". "La UEFA no cometió errores en sus examen al Manchester City para que el TAS de un plumazo se lo fuera a cargar. Yo haría un análisis del TAS como órgano arbitral. El TAS no está a la altura para regular o dictar resoluciones en la industria del fútbol", dijo.

"El City, todos sabemos lo que hace. Cuando se condenó al City no hubo ninguna sorpresa en la mayoría del fútbol europeo. Al revés. No quiero decir que contentos, pero menos mal que ya por fin a estos grandes clubes Estado, -el otro es el PSG- se hace justicia. En cambio cuando ha habido resolución del TAS sí hubo protestas -Klopp, Mourinho- porque todos sabemos que están utilizando sus refugios clarísimos para intentar saltarse el Fair Play financiero de la UEFA. A través de patrocinios y compañías interpuestas. Ayer como lo dijo Klopp fue un mal día para el fútbol", añadió.

Tebas recordó cómo se gestiona el club inglés. "Yo creo que City estará en la Champions porque el TAS ha hecho las cosas mal, no porque ellos lo hayan hecho bien. El Manchester City no ficha con sus recursos propios, como lo hace el Manchester United que gestiona el propio club, que consigue de televisión o patrocinios. Ficha con el petróleo, con el dinero que obtiene del petróleo el Emirato Abu Dabi eso lo sabe todo el mundo", apuntó.

Por otro lado, el presidente de LaLiga se refirió a las polémicas con el VAR en la liga española y en la cercanía del título para el Real Madrid. "El Real Madrid es campeón o será campeón no por el VAR, sino porque ha hecho una fase después del confinamiento extraordinaria. Hay que tener una reflexión, no solo por el Real Madrid porque ese es el caso más público de todos. Pero esas críticas ha pasado en casi todos los partidos", zanjó.