Tebas: "Creo que Bartomeu fue dirigido por Florentino"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cree que "Bartomeu fue dirigido por Florentino Pérez" para que el FC Barcelona suscribiese el proyecto de una Superliga europea, al margen de la Liga de Campeones, antes de que hiciese oficial su dimisión como presidente de la entidad blaugrana.

"Bartomeu fue dirigido por Florentino, eso es lo que yo creo", dijo Tebas en una entrevista con 'Associated Press'. "Esta (Superliga) ha sido un sueño del presidente del Real Madrid... Ha trabajado para esto durante mucho tiempo, no es nada nuevo. Pero es un gran error porque no comprende sus consecuencias financieras", indicó el máximo responsable de LaLiga.

Tebas se ha mostrado muy crítico con esta Superliga que reuniría a los clubes más destacados del 'Viejo Continente' -solo para equipos de élite- y recordó que sería "desastrosa" porque perjudicaría a las ligas locales y al resto de clubes en Europa.

"El Barcelona solía tener su propia voz cuando se trataba de LaLiga, de la UEFA y de la FIFA. Pero durante los últimos tres años solo repite lo que dice el Real Madrid", añadió Tebas, que calificó a Bartomeu como el "portavoz" de Florentino Pérez en este sentido, el cerebro de la idea para el presidente de LaLiga.

"A medio plazo este torneo sería un fracaso. El fútbol profesional no se trata solo de la decisión de cuatro, cinco o seis clubes que quieren jugar en una competición para ganar más dinero", sentenció Tebas sobre la Superliga europea, la cual podría materializarse para la temporada 2024-25.