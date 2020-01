Tebas: "Descarto el descenso de Osasuna, el club no está siendo investigado"

Publicado 22/01/2020 16:00:24 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, descartó este miércoles el posible descenso a LaLiga SmartBank de Osasuna ya que el club "como persona jurídica no está siendo investigado" en el juicio por presunta corrupción deportiva que se está llevando a cabo estos días, y por lo tanto "no puede recibir ninguna condena de este procedimiento".

"Yo descarto que el club baje porque el club, como persona jurídica, no está siendo investigado. No puede salir con ningún tipo de condena de este procedimiento", aclaró Tebas en una rueda de prensa durante una presentación de un estudio sobre cómo se ve el fútbol español en los bares.

Además, descartó su posible implicación en el caso tras las recientes declaraciones por parte del exgerente y expresidente del club navarro, Ángel Vizcay y Miguel Archanco. "Archanco puede decir lo que quiera, no es verdad lo que dice. Que tenga suerte el juicio, que falta le va a hacer. No temo nada, los hechos son los que son. La valoración que vuelvo a hacer es que somos inflexibles con la corrupción. No es sólo la declaración de Vizcay, es que van a salir muchas cosas", sentenció.

Por otro lado, respecto al Málaga CF, cuyas oficinas han sido intervenidas este miércoles por orden judicial por la Policía Nacional, consideró que tendrá "problemas serios" con LaLiga si no soluciona los asuntos en la tesorería antes de marzo.

"No puedo entrar a valorar que esté la Policía allí. Ellos tienen problemas y en el fútbol nunca eres accionista único ni puedes hacer todo lo que quieres, aunque tengas un 95 por ciento de acciones. Sabemos que el Málaga puede aguantar hasta final de febrero o principios de marzo y si no vende e incumple, tendrá un problema serio con esta casa. Tiene que producirse una venta o una entrada de dinero", señaló.