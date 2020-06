Tebas: "El escenario de qué hacer si no acabamos ni lo tenemos ni nos lo planteamos"

Fútbol.- Javier Tebas: "El escenario de qué hacer si no acabamos ni lo tenemos n

Fútbol.- Javier Tebas: "El escenario de qué hacer si no acabamos ni lo tenemos n

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro este miércoles que no existe un plan en la patronal para decidir cómo se resolverían LaLiga Santander y LaLiga SmartBank si se tienen que suspender de nuevo porque lo ve como "un debate estéril" en este momento y algo "imposible", y celebró la vuelta de la competición sin olvidar que aún les queda "llegar a la meta", lo único que le quita el sueño ahora.

"Ese escenario ni lo tenemos ni nos lo planteamos. En el imposible caso de que ocurriese, que no va a ocurrir, tomaremos las decisiones, tomarlas ahora sería entrar un debate estéril entre los clubes, que a lo que nos debemos dedicar es a trabajar en terminar y no en qué va a pasar si no se termina", aseveró Tebas tras acudir a la presentación de las iniciativas #VolverEsGanar y #VolveremosSiTuVuelves, organizados junto al Ayuntamiento de Madrid.

El dirigente dejó claro que, aunque este miércoles se reanude la competición con lo que resta del aplazado Rayo Vallecano-Albacete de LaLiga SmartBank, no está más tranquilo y que seguirá "sin dormir hasta que no se terminen las competiciones". "Este es el paso más importante que hemos dado hasta hoy desde el problema con el coronavirus, pero nos queda llegar hasta la meta y hay que trabajar", advirtió.

El abogado recalcó igualmente que ahora no es su "preocupación" que haya o no público en los estadios, pero sí aseguró que le parecía "la decisión acertada" que sea el Consejo Superior de Deportes (CSD) el que tome las decisiones. "Ha sido quien ha ejercido de interlocutor en nuestra coordinación y confiamos en que va a continuar de la misma forma y que entre todos tomaremos las decisiones adecuadas en la vuelta del público y el momento en el que debe ser", añadió.

"Con lo que sueño es que un día la normalidad sea tan absoluta que tengamos gente (en los estadios) como antes y que podamos pasear sin mascarillas y abrazarnos. Mientras tanto mi trabajo se dedica en trabajar todo lo posible y coordinado con todas las instituciones, mi opinión es una, pero no imprescindible", sentenció al respecto.

Tebas también confirmó que la Comisión Delegada de LaLiga ya aprobó el protocolo "especial para viajes" que deben seguir los equipos los días de partido y "todo lo que tiene que ocurrir dentro del partido a puerta cerrada". "Todos los clubes lo deben cumplir perfectamente y están colaborando al cien por cien porque saben que es importantísimo acabar las competiciones", avisó.

"UN ERTE NO TENDRÁ QUE VER EN SI UN CLUB PUEDE FICHAR O NO"

Por otro lado, no quiso ser crítico con aquellos futbolistas que se hayan podido saltar las medidas impuestas. "Me quedo con la responsabilidad de la gran mayoría que se han tomado los protocolos con mucha disciplina y que va a tenerla en las jornadas que nos quedan, porque es importante no relajarse y ser estrictos. Si estamos aquí es porque absolutamente todos hemos cumplido estas normas generales de las autoridades y las que nos hemos impuesto nosotros", afirmó.

Finalmente, el presidente de LaLiga, que recalcó que no está "ahora" centrado en las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), descartó que el haber llevado a cabo un ERTE pueda afectar a la capacidad de fichar de los clubes profesionales. "Nos da igual y no tendrá que ver para ver si pueden fichar. En LaLiga miramos los números globales y vemos su capacidad de ingreso y el gasto que pueden tener", sentenció.