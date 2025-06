Tebas: "España es el país con menos conductas racistas e intolerantes"

Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the conference about 'Present and Future of the Football Industry' by ISDE Sports Convention at ISDE Madrid on March 27, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que España es "el país con menos conductas racistas e intolerantes" de Europa, y ha afirmado que dichas actitudes "hay que vigilarlas desde el momento en que un aficionado sale de su casa hasta que vuelve", además de recalcar que LaLiga ha conseguido "acabar con los gritos coreados" en los estadios.

"Se lo he dicho muchas veces a mis compañeros de ligas europeas: España, no solo en los estadios y en el entorno del fútbol, es el país con menos conductas racistas e intolerantes. Lo que pasa es que, cuando ocurre en España, hace ruido. Por ejemplo, en el Clásico de los insultos a Lamine Yamal, fueron cuatro personas, no las 80.000 que estaban en el estadio. Esto lo vemos hace quince años y era el cántico coreado de al menos una grada", declaró en la charla 'LaLiga. Discurso contra el odio' del Congreso Deporte en Positivo del diario AS, moderada por su director, Vicente Jiménez.

Todo en un año en el que se ha producido la primera condena por delito de odio en LaLiga, la de cinco aficionados en Valladolid por insultos racistas a Vinícius. "Fue importante porque por primera vez era delito de odio. El delito de odio está mucho más penado en nuestro Código Penal que el delito de la intolerancia contra la integridad moral. Ha sido un camino largo; cuando empezamos a denunciar, muchos fiscales consideraban que no había delito en estos insultos que vemos en los estadios, porque eran parte del juego. Todavía hay gente que piensa eso", manifestó.

"Tuvimos que tener una reunión con la Secretaría Técnica de la Fiscalía para explicar que podía haber delitos de odio. Algunos casos que tuvimos con gente que había insultado fueron pactados, como en Mallorca o en Valencia, algunos eran menores, y fueron más hacia la integridad moral. Esta de Valladolid es muy importante, porque condena en conjunto al grupo de los que estaban actuando. Seguimos con muchas denuncias, todavía tenemos pendiente de juicio el caso de Iñaki Williams en Cornellà. Haremos todo lo que sea necesario en nuestra lucha contra los delitos de odio, racismo e intolerancia", añadió.

Los cinco individuos fueron condenados a un año de prisión, una multa de 1.800 euros, inhabilitación para sufragio pasivo y para labores docentes y prohibición de entrada a los estadios. "Es importantísima, no van a ir a prisión, pero van a tener antecedentes penales, no van a poder ir a los estadios. Nosotros no nos dedicamos solo a perseguir lo que ocurre dentro del estadio; estas conductas hay que vigilarlas desde el momento en que un aficionado sale de su casa hasta que vuelve", indicó.

En todos los casos, LaLiga se persona como acusación particular. "Cuando llegué a la presidencia en el año 2013 era muy habitual escuchar cánticos coreados en los estadios, como el grito homófobo de 'maricón' cuando se sacaba el portero, o el grito de 'uh, uh' al jugador de color. Ahí empezamos una campaña bastante dura. Sancionábamos al club del aficionado; tuve alguna confrontación con algún dirigente de club que me llegó a decir si creía que el fútbol iba a ser una ópera. Le dije que quería que el fútbol fuese un espacio de concordia, que la gente animase a su equipo, pero que no entrasen figuras delictivas, racistas u homófobas, o gritos como 'puta Cataluña' o 'puta España', que nosotros perseguimos muchísimo, porque no dejaba de ser una manifestación de odio hacia una zona de España o hacia el territorio nacional", expuso.

"Conseguimos acabar con los gritos coreados, que ya no existen en los estadios. Ahora, los gritos coreados no tienen que ver con delitos de intolerancia, odio, racismo o homofobia. No nos conformábamos con que hubiese un solo espectador en el estadio que tuviese una conducta racista o homófoba, teníamos que intentar que ese espectador desapareciese del estadio. Nos costó, al principio, teníamos que ir mucho con las cámaras de seguridad, pero también ha habido ahí una evolución, que la produjeron los incidentes de Vinícius en Valencia. A partir de ese momento encontramos una colaboración del público mucho mayor. Ahora, la gente que está alrededor denuncia, señala al que hace los gritos", prosiguió.

Para perseguir esos delitos, la patronal se apoya en herramientas como LaLiga VS. "Ha habido bastante disminución de las conversaciones de conductas intolerantes y de odio en las redes sociales", dijo. "Tendríamos que diferenciar los tipos de polémica. Si nos circunscribimos al tema de la intolerancia, la homofobia y el odio, yo creo que ahora hay bastante menos", apuntó.

También aseguró que hay "menos" grupos ultras. "Ha habido algún repunte en algún momento, pero lo tenemos bastante controlado", afirmó. "Todo el mundo sabe que en España es el fútbol más seguro. En partidos de 'Champions', cuando viene una afición conflictiva, hay lío; en nuestros partidos de Liga, no. Por algo es", manifestó.

"Cuando vienen equipos de Primera RFEF a Segunda División, hay aficionados que vienen un poco asilvestrados. Convencer al club cuesta un poco. Cuando estos grupos se han llevado un par de vueltas de autobús o algunos han sido denunciados por una agresión fuera del entorno del fútbol, nosotros nos personamos en el procedimiento penal. No estamos solo para vigilar el día del partido lo que ocurre ahí. La Policía Nacional, los Mossos y Ertzaintza son tres grupos de fuerzas muy comprometidos", continuó.

Por último, Tebas destacó los números históricos de la pasada temporada en cuanto a seguimiento. "Hay unas métricas que nos determinan que ha sido el campeonato de máxima asistencia de espectadores en la historia del fútbol español, hemos superado el 85% ya en capacidad los estadios; antes del COVID era el 65%. Eso viene como consecuencia de las reformas y del plan de impulso del proyecto CVC. Tenemos el Camp Nou que no está en pleno rendimiento, porque si no hubiésemos ya batido récord. En audiencia, hemos vuelto a aumentar en LaLiga EA Sports y en LaLiga Hypermotion hemos batido récord de audiencia en televisión. Ha sido un año espectacular, difícil de repetir", concluyó.