Tebas: "La Federación debería ser más comprensiva con la opción de jugar en Estados Unidos"

Publicado 07/11/2019 14:53:14 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado este jueves que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "debería ser más comprensiva" con la opción de jugar un partido oficial de Primera División en Estados Unidos, tema que se ha propuesto ya en dos ocasiones y que de momento no ha salido adelante.

"Creemos que tenemos razón y confiemos en que el juicio nos la dé. Ahora que se juega en muchos sitios del mundo, como la Supercopa, ¿por qué no vamos a jugar un partido de Liga fuera, en Estados Unidos? Como hace la NBA, la NFL... No es nada raro, estamos pidiendo una cosa que sea normal", ha comentado Tebas después de presentar de manera oficial la tercera temporada de LaLiga Genuine Santander.

"Lo he visto igual, no he visto ninguna variación", ha dicho acerca del veredicto judicial que decidirá sobre esta cuestión. "La Federación debería ser más comprensiva después de que ellos, creo que correctamente, quieran sacar un torneo fuera de España. Si ese proyecto puede tener ciertos rendimientos, por qué no puede hacerlo LaLiga, ¿no?", ha indicado al respecto de la Supercopa de España que se jugará en enero de 2020.

Por otra parte, ha subrayado el buen clima en torno al inminente derbi hispalense entre Sevilla FC y Real Betis. "Si se juega, es porque siempre ha habido seguridad. De todas estas cuestiones, en cada jornada, siempre estamos en contacto con las autoridades pertinentes, con la Delegación del Gobierno, etc. Es verdad que es una jornada especial, pero no es la primera vez que jugamos partidos en jornadas electorales", ha señalado.

Mientras, ha reiterado que el Clásico "se jugará el 18 de diciembre". Sin embargo, no ha aclarado el horario para ese duelo entre FC Barcelona y Real Madrid, que en su día se aplazó por los disturbios en la capital catalana tras la sentencia del 'procés' independentista. "Todavía lo estamos decidiendo para que no coincida con el horario de la Copa del Rey", ha matizado sobre ello.

Además, ha valorado la ausencia de un club con tanta enjundia como el Real Madrid en proyectos como LaLiga Genuine. "Somos los que somos, ya 36 para esta temporada. Yo siempre he dicho que para los proyectos, cuando ellos quieran estar, estarán. Para mí, estamos todos los que tenemos que estar", ha asegurado.

Igualmente, ha descrito como "insustituible" a Javier Gómez, quien dejará su cargo como director general corporativo de LaLiga al final de esta temporada. Para reemplazarlo, cobra cada vez más fuerza la figura de Mateo Alemany, tras haber acabado éste su polémica etapa como director general del Valencia CF.