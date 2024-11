Tebas: "Florentino con la Superliga me recuerda al señor feudal y los vasallos de la época medieval"

Javier Tebas, President of LaLiga, attends during the Desayunos Deportivos Europa Press “Jose Manuel Rodriguez Uribes” celebrated at NH Eurobuilding Hotel on October 23, 2024, in Madrid, Spain.

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó este martes que "últimamente" el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le "ocupa y preocupa", porque "está mesiánico", al mismo tiempo que comparó el proyecto de la Superliga que lidera el mandatario madridista "con el señor feudal y los vasallos de la época medieval".

"Con la Superliga también dijo aquello de '¡No os preocupéis! Venderemos todos los derechos y os daremos en solidaridad al resto'. Me recordaba a la época medieval, del señor feudal que iba a los vasallos y daba aquello que era el diezmo", dijo sobre Pérez en un encuentro desde Argentina organizado por Diario Olé.

Durante el evento, Tebas insistió en que el presidente madridista le "ocupa y preocupa", porque lo conoce "bien" y "desde hace muchos años". "Es un hombre muy tenaz, muy terco y siempre quiere tener razón en todo. Y además, me preocupa más últimamente que está mesiánico. En la última Asamblea, dijo que él y el Madrid venían a salvar el fútbol, y eso es un poco mesiánico", afirmó.

"Estoy a años luz de Florentino como potencia. Mi única potencia son mis ideas, mi fuerza, y la mayoría de los clubes del fútbol español, la gran mayoría, está de acuerdo con mi defensa de la competición. Tienes que salirte de lo políticamente correcto, de las situaciones de confort para defenderlas y ganar la batalla", reflexionó.

Y resaltó que lo "cómodo" para él sería alabar a Pérez. "'¡Oh, qué Florentino! ¡Qué crack eres, Florentino!' Todos a sus órdenes, no se metería la prensa amiga de Florentino, los periodistas no se meterían conmigo, no tendría ciertos problemas, porque es un hombre con mucha capacidad de influencia en España, no solo en el ámbito del deporte, en todos lados", advirtió.

"Hace tres años que no tenemos reuniones. La última fue hace tres años. Ha habido muchos intentos de gente que quiere intermediar para hacer reuniones, pero siempre contesto lo mismo. ¿Para qué voy a ir a una reunión donde lo que se va a intentar es convencerme de algo que es un modelo que no estoy de acuerdo? Es pérdida de tiempo. No estoy dispuesto a hacerlo", aseveró.

Y es que Pérez impulsa un modelo que "destruye las industrias nacionales". "Los grandes clubes son 16-17, pero en Europa hay más de 2.500 clubes profesionales. Las estrellas serán 300 ó 400, pero Europa tiene más de 60.000 jugadores profesionales, que ganan desde 2.000 dólares al mes a 5 millones de dólares mensuales. Y esa industria se destruiría con esa competición", criticó a la Superliga.

"Además, es una cuestión de ética, porque el 70 o el 80 por ciento de lo que ingresa un club es para los jugadores. Pues esos 300 jugadores, en vez de tener seis Ferraris, tendrían diez. En vez de tener un yate, tendrían cuatro. ¿Ese es el fútbol que queremos? ¿Esa es la industria que queremos? Evidentemente no, por lo menos la que yo defiendo", destacó.

En concreto, Tebas recordó que LaLiga tiene una cifra de negocio de 5.600 millones de euros por temporada, que son todos los clubes, por detrás de la Premier League (7.600 millones). "Es una industria que hay que hacerla sostenible, porque es que no solo están los goles, que está muy bien, tenemos que pensar las familias y la gente que vive de esto", manifestó.

"EN GOOGLE SON UNOS SINVERGÜENZAS, PORQUE GANAN DINERO CON LA PIRATERÍA"

"Cuando yo tomo decisiones, tengo que pensar que la industria del fútbol, los 42 clubes somos el 1,44% del PIB. Generamos 150.000 puestos de trabajo y pagamos a las arcas públicas 1.400 millones de euros de impuestos por temporada. Hay que tener cuidado con todo esto. En los últimos 10 años, el 66% de los títulos europeos los han ganado clubes españoles, ahora hemos ganado una Eurocopa. De los 25 jugadores, 21 estaban jugando en la Liga. No estaban jugando en Inglaterra2, sacó pecho Tebas.

Y esto es fruto de cuidar la marca de LaLiga, porque "los jugadores son importantes, pero no son imprescindibles". "Cristiano Ronaldo y Messi se han ido y no ha pasado nada. Creo que no se va a volver a repetir, son casos únicos que hay. Pero para mí lo importante son los clubes, las marcas de los clubes, la competición", explicó.

"Con la incorporación de Mbappé al Madrid, todo el mundo decía que iban a ser los Globetrotters, y ahí está. El jugador se tiene que adaptar, son personas, tienen sus estados de ánimo mejores o peores, tienen compañeros de vestuario, tienen compañeros en el terreno de juego, compañeros que se han ido, es el fútbol. Y el Barcelona está en un gran momento, a lo mejor lo valoramos más porque nadie esperaba lo que iba a pasar", analizó el momento actual de Real Madrid y Barça.

Y ensalzó el momento de Lamine Yamal, ya "entre los grandes" del mundo, aunque evitó compararlo con Leo Messi. "Leo es historia del fútbol. Son tantos años que le quedan que me resulta complicado que se pueda estar tanto tiempo en la cumbre como ha estado Leo Messi. Yo creo que es imposible", valoró.

Javier Tebas también reivindicó el papel de LaLiga contra la piratería y denunció las prácticas de grandes tecnológicas como Google. "Yo también voy a un supermercado y no me gustaría pagar. Y si me llevo una docena de huevos, estoy robando. Lo que pasa es que hay una cultura que no entiende que esto sea robar y esto es robar. Hay que entender bien que están los de Fútbol Libre que suben ahí sus emisiones o los de Magic Televisión, que los bloqueamos", dijo.

"Google es cooperador necesario de este robo, porque Google gana dinero con Fútbol Libre, el 95% de la publicidad que tenía Fútbol Libre está con Google Ads. Google se lleva una parte importantísima que reparte con el pirata que ha colgado las imágenes. Va contra la propiedad intelectual y la propiedad privada. Google son unos sinvergüenzas, pero yo lo digo y me llaman y yo les digo 'pues deja de robar o ayúdanos a que no lo robe, que lo puedes hacer perfectamente'", arremetió.

Finalmente, Tebas celebró que ya no haya "cánticos coreados" racistas, sino "la figura de gente individualmente, uno o dos, que insultan". "Tenemos campañas de comunicación muy importantes, pero no solo basta con comunicar. Denunciamos todos los hechos a nivel judicial y hay condenas ya de cárcel a insultos racistas y xenófobos o con cierta violencia. Hemos sufrido una evolución importante y el caso de Vinícius en Valencia ha cambiado un poco. Ahora son los propios espectadores que están alrededor del que hace el grito racista los que lo señalan", expresó.

"La mejor forma de cuidar a la víctima es defenderlo, ir a los juzgados a defenderlo, como hemos hecho con el tema de Vinícius, que se detengan a los que insultan, a los que hacen los gritos racistas o son xenófobos, esa es la mejor forma de cuidarlos", defendió.