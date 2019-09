Publicado 24/09/2019 20:29:20 CET

Fútbol.- Tebas: "Messi es el mejor de la historia, no me imagino una Liga sin él

"Espero que Neymar acabe algún día jugando en un equipo español" "Si LaLiga es competida, mejor, es más apasionante"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró que el delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi, que recibió este lunes el premio The Best de la FIFA, "es el mejor de la historia" y que no se imagina el campeonato sin él, así como se felicitó por el arranque del curso que hará, según él, una pugna por el título "más apasionante".

"Messi es el mejor jugador de la historia y es una suerte tenerlo en LaLiga. Hoy por hoy no me imagino una Liga sin Messi. Messi ha nacido en la Liga española y esperemos que acabe en la Liga española", dijo tras participar en la primera jornada del IV World Football Summit, el congreso de la industria del fútbol que se celebra hasta este miércoles en el Teatro Goya de Madrid.

Asimismo, confirmó que el FC Barcelona le solicitó cambiar el día del encuentro de este martes contra el Villarreal por la ceremonia de la FIFA en Italia, pero justificó que esa modificación "suponía el cambio de 11 partidos de fútbol". "Los horarios se pusieron hace 30 días. El premio no terminaba muy tarde y creíamos que podía estar en Barcelona por la noche. Nuestra política es pisar los menos partidos posibles", argumentó.

Respecto al mal inicio de los dos grandes, especialmente del conjunto azulgrana, Tebas recordó que le da igual el equipo que gane LaLiga. "Sólo pido que no sea una liga 'de cien puntos'. Es competitiva si el campeón está entre los 85 y 90 puntos. Siempre se nos compara con lña 'Premier' y el City ganó el año pasado con 97 puntos. Si es competida será mucho más apasionante. Lo importante es que sigamos teniendo a los mejores jugadores del mundo y a los mejores clubes", explicó.

Pese a la primera resolución judicial, el presidente de LaLiga subrayó que el partido de los lunes "está judicializado", ya que han solicitado medidas cautelares. "Espero que esta temporada tengamos partido los lunes. Es una pena porque en Europa se está jugando los lunes y cuando viajo por el mundo siempre te dicen en qué perjudica los lunes a la federación", lamentó.

Otra de las amenazas para el fútbol profesional es, según él, el proyecto de la 'Superliga' que proyecta la Asociación Europea de Clubes (ECA), "afortunadamente paralizado". "La Superliga hace un clarísimo daño a LaLiga, podría suponer hasta 500 millones euros menos a partir de 2024. Le diría a los grandes clubes que también les va a hacer daño a medio plazo", advirtió.

Incidió en que el actual modelo de la Liga de Campeones "ha funcionado muy bien". "Hay algunos problemas de competitividad en algunos países pequeños, pero hay otro tipo de soluciones. Los problemas en Europa no se solucionan con el cambio de formato. La ECA se equivoca de timbre para entrar en la casa. No es la reforma que se anunció y que ahora está paralizada, espero que para siempre", dijo.

Repitió que le hubiese gustado que el delantero brasileño del PSG Neymar hubiera regresado a LaLiga, "con buen comportamiento como dice Del Bosque". "Espero que algún día Neymar acabe jugando en un equipo español", apuntó.

"SOY OPTIMISTA CON EL MÁLAGA"

Sobre la situación del Málaga confía en que no se repita un 'caso Reus'. "Si cumple su plan, soy optimista y el Málaga seguirá muchos años en el fútbol profesional, pero hay que cumplirlo. Para el Málaga no es difícil cumplirlo, lleva un desfase de tesorería de 5 millones de euros y, con las decisiones que quiere tomar, no tendrá ningún problema. El plan tiene que estar terminado en diciembre, su problema es de corto plazo", comentó.

En su ponencia sobre 'Inteligencia Artificial' en WFS, Javier Tebas subrayó que LaLiga lleva trabajando "desde hace unos años" -en febrero de 2016 visitaron las oficinas de Microsoft en Seattle (Estados Unidos) y en octubre firmaron un contrato con la tecnológica- para desarrollar un departamento de Big Data que es "transversal".

"Todo el mundo tiene que manejar los datos, que estén en el mismo idioma y acaben en el mismo armario. Si no es imposible, no puedes empezar la casa por el tejado. Nos estamos dedicando a que las cañerías llenen de datos ese lago de agua", comparó el máximo responsable de la patronal.

Con más de 100 millones de descargas de las aplicaciones de LaLiga, 300.000 registrados en su OTT y 30 millones de usuarios de su web en la última temporada, Tebas defendió la transformación digital que experimentado LaLiga en el último lustro.

"NO SE NOS ENTIENDE CON EL LUNES"

El presidente de LaLiga recordó que los derechos audiovisuales han subido de los 840 millones en la temporada 2013-14 a los 2.111 que se alcanzarán para 2021-22 gracias a la estrategia "de no pisar los partidos". "Eso nos ha llevado al crecimiento de los derechos audiovisuales en el ámbito internacional", apuntó.

En este sentido, lamentó que esté aún en disputa con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el 'partido de los lunes'. "No tenemos el del lunes, que es importante para Europa y África. El lunes por la noche es el día de más consumo de ocio y entretenimiento. Lástima que no se nos entiende y tenemos ese 'slot' en disputa con la RFEF", subrayó.