Tebas: "No sé de dónde sale esa norma de las 72 horas, nadie en Europa está a favor"

LAS ROZAS (MADRID), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que desconoce "de dónde sale" la norma de la obligatoriedad de descansar un mínimo de 72 horas y que lo considera "un falso debate" porque "nadie en Europa ni el mundo está a favor" y sería perjudicial para los derechos audiovisuales.

"No sé de dónde sale esa norma, no está escrita, en la Premier League son 60-65 horas. Recuerdo que antes había tres cambios y a raíz del COVID se pasó a cinco y que hay plantillas de 25 jugadores, hay que saber llevarlas y que no siempre jueguen los mismos", explicó Tebas tras la presentación del primer convenio colectivo con los árbitros.

El dirigente remarcó que prefiere "plantillas de 27 jugadores que las 72 horas que sería un perjuicio para los derechos audiovisuales". "Nadie está de acuerdo. Los que jugasen los jueves no podrían hacerlo los domingos, los de los miércoles, sólo los domingos, y afectaría a los calendarios. Creo que es un falso debate, el sindicato (AFE) habla de él, pero en Europa y el resto del mundo no está nadie a favor de esto de las 72 horas", zanjó.