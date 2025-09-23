Tebas: "No hay duda de que Lamine Yamal será el próximo Balón de Oro"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que no tiene dudas de que el extremo del FC Lamine Yamal "será Balón de Oro", tras concluir este lunes segundo en la votación para el trofeo por detrás de Ousmane Dembélé, y reiteró su confianza en que la UEFA se pronuncie sobre el partido de Miami "lo antes posible".

"Creo que Lamine Yamal si hubiese tenido más de 23 años se lo hubiese llevado, pero como tenía menos le han dado el otro. ¿El próximo ganador del Balón de Oro? Bueno, si sigue al nivel que está, que parece que va a seguir, yo creo que no habrá duda que será el Balón de Oro", manifestó tras participar en la tercera edición del Business Sport Forum promovido por los diarios 'Expansión' y 'Marca'.

Acerca del partido de Miami, que jugarían el FC Barcelona y el Villarreal el 21 de diciembre, recalcó que es una decisión que debe tomar UEFA. "Espero que la tome cuanto antes y no sé nada más. Necesitamos un mes para hacer cosas ahí. Hay que vender las entradas y creo que ya vamos un poco tarde. Todavía estamos a tiempo, pero quedan pocos días", indicó.

Sobre que la 'Premier' esté inflacionando el mercado, instó a "homogeneizar las normas" porque "lo que se permite en la Premier no se permite en España o Alemania". "La UEFA tendría que tener una postura un poco más intervencionista. Hemos tenido alguna reunión con UEFA en ese sentido y esperemos que vayamos en esa línea que parece ser que es lo que quieren todos, incluido muchos equipos de la Premier", comentó.

Por otro lado, Tebas se mostró satisfecho con la inversión de los clubes de LaLiga en el pasado mercado veraniego. "Es el segundo que más inversión ha hecho, y creo que ha sido lo que correspondía y lo que tenía que haber", concluyó.