Tebas: "No sé la información que tenía Zidane, será una excusa más de entrenador"

"Si AENA llega a decir que no hay posibilidades de despegar, el Real Madrid no hubiese despegado"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha declaró molesto por la versión que se ha transmitido del viaje del Real Madrid a Pamplona para jugar el encuentro de LaLiga Santander después de las secuelas de la borrasca Filomena, y afirmó que las declaraciones de su entrenador, Zinedine Zidane, serán una "excusa más".

"Lo que más me ha molestado es la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid. El viernes por la tarde tuve más de 14 llamadas con el director general. Le dije que si el veía que los chicos estaban muy nerviosos que lo mejor que se podía hacer era volver a la Ciudad Deportiva e intentar viajar al día siguiente, y me dijo que no", desveló en declaraciones a Televisión Española que recoge Europa Press.

En este sentido, Tebas aseguró que si AENA "llega a decir que no hay posibilidades de despegar, el Real Madrid no hubiese despegado" del aeropuerto de la capital de España. "La decisión final de viajar la toma el Real Madrid", añadió el presidente de la patronal de clubs.

Respecto a las manifestaciones de Zinedine Zidane sobre la no conveniencia de jugar el partido, señaló que desconoce el motivo de la queja. "No sé la información que tenía Zinedine Zidane antes del viaje. He visto tantas excusas que han dado los entrenadores cuando no les han ido bien los partidos que ésta será una más", aseguró.

Asimismo, dijo que tiene previsto llamar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para aclarar lo que ha sucedido este pasado fin de semana. "Le llamaré porque no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás", subrayó Tebas, para el que "no se ha puesto a nadie en peligro".