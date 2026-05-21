Tebas: "No es malo que al Real Madrid lleguen intentos de alternativa"

Javier Tebas, president of LaLiga, participates in a discussion on “Technology, Piracy, and Artificial Intelligence in Sports” during the ISDE Sports Convention at the Official College of Architects of Madrid on May 21, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este jueves que le sorprendió que su homólogo del Real Madrid, Florentino Pérez, convocase elecciones la pasada semana, y confesó que no vería mal que se pudiese presentar Enrique Riquelme, del que no quiso hablar para que no se interprete "mal", porque "no es malo" para el club madridista que "lleguen intentos de alternativa".

"Sí que me sorprendió que Florentino convocase las elecciones. De Riquelme no voy a dar opinión, no voy a decir si le conozco o no porque se interpretaría mal. Creo que tiene derecho a presentarse y si lo consigue y lleva un gran proyecto, pues que lo presente, ¿no?", señaló Tebas a los medios tras participar en la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC).

El dirigente no quiso profundizar demasiado en esta convocatoria de Flroentino Pérez y remarcó que "los socios tienen que decidir", eludiendo dar su opinión sobre si le gustaría o no un cambio en el club madridista, enfrentado actualmente con la patronal. "Estoy hibernado en el Real Madrid", bromeó.

Tebas se refirió a las declaraciones de Enrique Riquelme diciendo que estas próximas podrían ser las últimas en el Real Madrid si este iba a la privatización y dejó claro que "lo que no se sabe es el proyecto que quiere hacer Florentino, no el Real Madrid". "Se habla mucho, que si en cinco, en diez años, es complicado", reflexionó.

"Imagino que el señor Riquelme estará preocupado porque cuando se empieza de poco acaban muchos, pero no se sabe y eso yo creo que es lo que preocupa. Es una cosa sorprendente, se han anunciado asambleas en las que se iban a decir, pero si alguno lo sabe que me lo cuente", zanjó al respecto.

Con todo, ve bien esta irrupción del CEO de Cox. "Siempre que hay candidatos, siempre hay una época de debate. Creo que la presentación de Riquelme ya abre un debate más porque parecía que el Real Madrid sólo era una visión o un proyecto de unas personas y por lo menos ahora podrá haber alguien más que los madridistas podamos ver. No es malo que al Real Madrid lleguen intentos de alternativa, otra cosa es que no conozca más del proyecto", resaltó.

"No lo creo, es que no es así y no es verdad", respondió sobre las palabras de Florentino Pérez en su rueda de prensa de la semana diciendo que le habían "robado" siete Ligas por el 'caso Negreira'. "Yo tengo ganas de ver ese informe de 500 páginas", añadió en relación al dosier que va a enviar a la UEFA al respecto el conjunto madrileño.

LAS CRÍTICAS DE PÉREZ A LOS ÁRBITROS "NO SON DE UN CIUDADANO NORMAL"

Tebas indicó que "es verdad" que el FC Barcelona "intentó influir en las designaciones" con los pagos a José Enríquez Negreira, pero insistió en que "no es verdad" como dice el presidente madridista que "le han robado por la conducta arbitral en los partidos". "No se puede engañar a la gente", aseveró.

"Se ha construido un relato desde Real Madrid Televisión, desde los 'portacoces' que yo les llamo, que hace mucho daño al fútbol, al colectivo arbitral y al Real Madrid también. Es un victimismo que no se puede generar en sus aficionados", agregó el presidente de LaLiga.

En cuanto al posible cambio de estrategia de Pérez en relación al proyecto de la Superliga tras su acuerdo con la UEFA y la asociación de clubes europeos, Tebas cree que "ahora ha decidido cambiar a un proyecto con Al-Khelaïfi". "Yo siempre he dicho que los proyectos que tiene Al-Khelaïfi son como la Superliga, pero en cámara lenta, con más tiempo, más años", expresó.

"Y el objetivo es el mismo, una supercompetición de los grandes clubes de Europa haciendo mucho daño a sus modelos a las competiciones nacionales domésticas. Y lo vemos en Francia, en las posturas de conflictos de interés que tiene Al-Khelaïfi, que no es el único responsable, pero el fútbol francés está destruido", advirtió.

El dirigente opinó también de la denuncia de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) a Florentino Pérez por sus palabras sobre el colectivo arbitral la semana pasada y que, para el abogado, "tienen una carga de contenido jurídico muy importante". "Desde luego, requiere suponer si están infringiendo normas del ámbito reglamentario de la RFEF o antecedentes anteriores con declaraciones similares de jugadores y entrenadores que han sido objeto de sanción", comentó.

"Y luego si las mismas pueden suponer algo del ámbito de antiviolencia por generar cierta crispación respecto al colectivo arbitral en todas sus categorías porque no las dice un ciudadano normal, las dice el presidente del Real Madrid, y cuando uno preside este tipo de instituciones, tiene que tener muchísimo cuidado con las expresiones que se dicen. De ahí a que supongan, lo tienen que decir los órganos competentes, pero esa es mi opinión", sentenció.

De todos modos, recordó que su organismo denunció ya al Real Madrid, "en concreto" a su televisión, por sus ataques y que aunque "fue desestimada por libertad de expresión", se ha puesto "en marcha otra vez" por el tribunal de lo contencioso-administrativo porque "no se tenía por qué archivar por el tema de la libertad de expresión".