Tebas: "No me gustan las quintas plazas de 'Champions'"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que las ligas nacionales "son la industria del fútbol real" y que "no" le gustan "las quintas plazas de 'Champions'", que promueven que el fútbol vaya "hacia un modelo en el que la riqueza se va a concentrar en una serie de clubes", además de mostrarse convencido de que "no hay fondo jurídico" para que pueda inhabilitarle el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

"No me gustan mucho las quintas plazas de 'Champions'. El producto que más compite a nivel audiovisual con LaLiga es la 'Champions'. Cuando vas por el mundo a vender los derechos audiovisuales, tú vendes tu Liga con tus 20 clubes y está en la mesa de al lado, con el maletín, otro que vende la 'Champions'. Eso hace daño a nuestra competición. Yo me opuse a la reforma de 2016 con cuatro clubes en 'Champions'. Las ligas nacionales son la industria del fútbol real", señaló durante la presentación de la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en Madrid.

En un acto bajo el título 'La industria del fútbol: desafíos actuales y perspectivas de futuro', inaugurado por el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, y conducido por el redactor jefe de Deportes de Europa Press, Gaspar Díez, Tebas recalcó que tiene "la obligación de defender a la mayoría de los jugadores". "Y la mayoría de los jugadores profesionales de este país no juegan en la competición europea. La FIFA y la UEFA están diseñando un fútbol en base a una serie de clubes que no son la mayoría de la industria del fútbol. Tanto derecho tiene un jugador de Osasuna como los jugadores de Barcelona y Real Madrid a defender sus derechos. Vamos hacia un modelo de fútbol en el que la riqueza se va a concentrar en una serie de jugadores de una serie de clubes, quitándosela a otros", manifestó.

También destacó los 6.135 millones de euros de la última venta de derechos de televisión. "Somos la única liga de Europa que ha subido sus ingresos audiovisuales en los tenders de los últimos años. Habrá que preguntarse por qué, si somos una liga de mierda", dijo. "Somos una buena industria del fútbol y tenemos que estar orgullosos todos. Defendamos lo que funciona, esta potente industria que da muchísimos puestos de trabajo", advirtió.

Además, recalcó que LaLiga es "la competición del mundo que más ingresa en derechos audiovisuales comparando renta per cápita del país y habitantes del país", y rechazó una comparación con la Premier. "La Premier tiene un 11,5% de asientos de experiencias diferentes, las experiencias VIP. Nosotros ahora estamos en un 4,5% y esperamos estar en un 6,5% dentro de temporada y media. Esto supone unos ingresos de diferencia de 600 millones de euros. Estamos reformando los estadios, y ahí está uno de los objetivos del Programa Impulso y CVC, que fue tan denostado y atacado", prosiguió.

En este sentido, explicó que CVC "trajo 2.000 millones de euros al fútbol español". "Cuando llega CVC, los clubes españoles que no fuesen los dos grandes no podían pedir financiación bancaria, no eran creíbles. CVC hizo que LaLiga pasase a ser percibida como una liga seria. Aquí, Goldman Sachs y J.P. Morgan salían corriendo, y ahora han entrado. Si no fuese por eso, no habría reformas de los estadios", expresó.

En otro orden de cosas, Tebas no cree que la Superliga esté enterrada jurídicamente. "Se está haciendo una Superliga en baloncesto. El modelo de la NBA que está planteándose es igual que el modelo de abril de 2021 de fútbol, 12 plazas fijas y cuatro que vienen directas de las ligas nacionales, que no sé de dónde vendrán. Cero meritocracia. Si ese modelo se santifica, ¿por qué no se puede hacer en fútbol? Puede salir, ¿por qué no?", advirtió.

"(La Superliga) Va contra la industria del fútbol actual. Desde el año 1998-99, se ha conformado una industria del fútbol en Europa que ha pasado de tener un negocio global de 2.000 millones de euros a más de 30.000 millones. Se ha creado una riqueza, muchísimos puestos de trabajo. En Europa hay 4.000 clubes de fútbol profesionales. ¿Cuántos jugarían en esa Superliga? 25. Ese modelo va contra ellos. Porque si hay Superliga, menos salarios, menos clubes, menos dinero", avisó.

Por otra parte, el presidente de LaLiga habló de los 80 millones más de límite de coste de plantilla de los que dispone el FC Barcelona. "Se construyen relatos que no son ciertos. En una liga en la que hay 42 clubes, si hubiese la mínima percepción entre los clubes de que a unos se les hace un trato a favor y a otros no, ya no sería yo presidente porque me habrían echado. Para mantener el 'fair play' financiero, la gente sabe que no existe arbitrariedad. Hay plena transparencia", manifestó, asegurando sobre la elección del próximo presidente azulgrana que deben "tener respeto a la decisión que determinen los socios".

Durante la charla, abordó también temas como el derecho a la competencia y la lucha contra los monopolios y los abusos de posición dominante, recordando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la UEFA y la FIFA. "Lo más positivo de esa sentencia es que admite que existan monopolios, pero no puedes cometer abuso de posición dominante estando en esa posición. No puede ser que la FIFA haga el calendario sin acordar nada con las ligas nacionales, supone un abuso de posición dominante. LaLiga y FIFPRO Europa tenemos puesta una demanda en Bruselas por este abuso de posición dominante de FIFA en cuanto al tema del calendario", recalcó.

Tampoco eludió el tema de una posible inhabilitación por el TAD. "Se lo tenéis que preguntar al secretario de Estado, que en muchos foros privados va diciendo que me van a inhabilitar. O al presidente de Real Madrid, que dice que me van a aniquilar. ¿Tú confiarías en un órgano donde son abogados del Estado, tres compañeros de promoción del Director General de Deportes? ¿Tú confiarías después de que la 'Operación Brody' y la de Rubiales en las grabaciones aparece el Director General de Deportes hablando con Tomás González Cueto? Es muy importante que tengamos auténtica independencia", indicó.

Sobre el tema del racismo, aseguró que "siempre preocupa", pero que trabajan "en acciones inmediatas", antes de hablar del fuera de juego automático. "En estas semanas espero que podamos tomar la decisión, porque es un tema tecnológico y de compatibilidad con las marcas. Va a ser automático, se han hecho pruebas desde enero, y significa que desde que golpeas el balón el 'frame' se detiene. Esto del semiautomático... Yo lo llamaría al revés, manual aparentemente automático. Vamos a ver si para la temporada que viene lo podemos tener", señaló.

Posteriormente, Tebas habló ante los medios de comunicación sobre la posible inhabilitación del TAD. "No hay fondo jurídico para poder inhabilitar, pero siempre quedan los tribunales. Veremos lo que hacemos, no voy a decir si hay plan B, C o D o X", dijo. "No tengo ni pliego de cargos, no sé cuál es la propuesta de sanción ni el motivo del instructor que en este caso es Caravaca, sobrino de Caravaca, también exabogado del Estado e imputado en la 'Operación Brody'", apuntó.

Sobre el Real Madrid, afirmó que es "un club muy hermético". "No sé realmente lo que pasa. El Madrid, cuando no está el primero o no juega bien, siempre está en crisis, Vamos a ver quién gana LaLiga, porque el Madrid la puede ganar perfectamente", avisó, antes de hablar de las posibles sanciones a jugadores por taparse la boca. "El plan es intentar, por los micrófonos, identificar la voz y saber si proviene de él", señaló, antes de indicar que "no" tienen "competencia para cerrar" el Coliseum después de los altercados del domingo.