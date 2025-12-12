Tebas: "El odio no es folclore ni parte del espectáculo"

Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the conference about 'Present and Future of the Football Industry' by ISDE Sports Convention at ISDE Madrid on March 27, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió este viernes que el odio en el deporte "no es folclore" y "no es parte del espectáculo", porque "es delito cuando lo es y hay que perseguirlo", por lo que "no vale la neutralidad" contra este "problema real", que pidió frenar "juntos".

"En este tema o estamos todos o no estamos. El deporte no crea el odio pero sí lo amplifica cuando existe. El fútbol es el gran espejo social, también lo es para lo malo y lo puede contagiar. Si queremos una sociedad decente, el estadio y todo lo que lo rodea es el lugar donde hay que dar la batalla con datos y determinación", expresó el mandatario a los medios antes de la jornada La Fuerza de Todos contra el Odio, celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Entre los participantes estuvieron Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones; Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España; José Cepeda, eurodiputado del PSOE; Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat de Cataluña, y el propio Javier Tebas, junto a otras organizaciones sociales y referentes del ámbito deportivo.

Ya en su discurso de bienvenida a la jornada, el presidente de LaLiga insistió en que el odio en el ámbito deportivo "no es un problema de otros". "Es nuestro y de todos. Es un problema real que a veces se intenta minimizar. En las ultimas 11 temporadas, se han dado 75 episodios racistas en 8.000 partidos, es una realidad persistente y constante", expresó.

"Hay señales de avance cuando se trabaja en serio. A 9 de diciembre, esta temporada ha habido 3 incidentes, frente a los 9 del año pasado a estas alturas. Y no es casualidad, ocurre cuando hay protocolos y denuncias", reivindicó.

La pasada temporada se denunciaron 236 cánticos en los estadios españoles, "la cifra más alta desde que hay datos". "Prefiero esa incomodidad a la alfombra, lo que no medimos, si no medimos cánticos intolerantes, no existe, y si no existe, no sabemos cómo combatirlos" comentó.

Y se refirió, en concreto, al 'caso Vinícius' de 2023 que se inició con las denuncias del jugador en durante un partido en Mestalla. "El odio no es folclore, el odio no es parte del espectáculo, es un delito cuando lo es y se debe perseguir y condenar. Pero si llegamos cuando el daño está hecho, llegamos tarde. Por eso, nuestro modelo de prevención y acompañamiento a las víctimas", recordó.

Tebas explicó los tres ejes del plan de LaLiga contra el odio. El primero, el convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para ceder la herramienta 'MOOD', porque "la monitorización era necesaria". El segundo, "bajar al terreno local", con "una red de ciudades contra el odio"; y tercero, la Oficina de LaLiga para Víctimas del Odio, para "proteger a jugadores que lo sufren, con apoyo psicológico". "Cuando una persona se siente solo frente al odio, perdemos todos", lamentó.

El mandatario también resaltó la labor del proyecto de 'Futura Afición', con 96.000 participantes y más de 900 centros educativos en su 10 ediciones. "Los datos son durísimos, 1 de cada 10 niños lo sufre, y está la realidad del ciberacoso. Esto no va de cosas de niños, va de salud y convivencia. El deporte tiene una ventaja competitiva enorme, el deporte educa por imitación, sin dar lecciones, por pertenencia a un equipo", afirmó.

"Un equipo no deja a nadie solo, es el estándar que tenemos que exigirnos como sociedad. Que nadie se quede solo. Si algo necesita Europa es reforzar su músculo cívico, derechos, convivencia, dignidad, y el fútbol puede ser un aliado enorme. Mi compromiso es seguir impulsando medidas reales y medibles. Contra el odio no vale la neutralidad, o lo frenamos juntos o nos pasa por encima", concluyó.