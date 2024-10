Tebas: "Presidente Infantino, retire el Mundial de Clubes y sentémonos a negociar"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha instado a su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, a retirar la organización del Mundial de Clubes de 2025, previsto para junio en Estados Unidos, y que considera que "no es necesario", y le ha pedido "negociar" con las ligas, los clubes y los futbolistas para decidir el futuro de las competiciones.

"No queda saliva de tanto hablar con FIFA, pero no hay nunca acuerdos. Por eso le digo, presidente Infantino, retire el Mundial, sentémonos a negociar, que estoy seguro que haremos acuerdos. Y esos fines que tiene de ayuda al mundo del fútbol también los tenemos nosotros, no somos egoístas. Eso no se resuelve creando un Mundial de Clubes", señaló en un foro sobre fútbol europeo profesional organizado en Bruselas por la organización Unión de Clubes Europeos.

LaLiga, junto a Ligas Europeas y el sindicato FIFPRO, presentó el lunes una denuncia contra la FIFA ante Bruselas por la saturación de partidos en el nuevo calendario, con la inclusión del nuevo Mundial de Clubes el próximo verano, con una duración de un mes.

Además, hizo un paralelismo con la Copa del Mundo de 2022. "Aquí se aprobó un Mundial en Catar y no nos quejamos hasta tres años después. Ahora tenemos un Mundial de Clubes del que nos hemos empezado a quejar ahora, pero que ya viene desde hace tiempo. Yo desde aquí quiero hacer una petición expresa a Infantino y a FIFA respecto al Mundial de Clubes. Presidente de FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales de ese Mundial de Clubes por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como lo había presupuestado. Usted sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese Mundial, retire ese Mundial ya", apeló.

"Si va a utilizar fondos de FIFA para financiar el dinero que le falta a la promesa que le ha hecho a los clubes, se lo está quitando a todas esas federaciones o a esos lugares que él dice que está la FIFA para ayudar. Estamos hablando de más de 1.500 millones de euros, seguro que tendría que tirar de ese fondo. Retírelo y sentémonos a negociar. Expresión muy importante, porque ayer Emilio, mi amigo Emilio (García Silvero), dijo 'sentémonos a dialogar', pero dialogar y negociar es diferente. La negociación se acaba con el acuerdo, el diálogo se termina en nada", apuntó.

El máximo mandatario de LaLiga también señaló la actitud del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. "Y en esto también tengo que criticar al presidente Ceferin, cuando dijo en el discurso, al final del congreso de ECA, que se quejaban los jugadores que iban al Mundial de Clubes, que son los que más ganan. Yo también lo he dicho eso, pero lo he dicho con otra interpretación; que si son los que más ganan, son los que menos necesitan, por lo tanto, no les importará no ir", indicó. "No es necesario ese Mundial de Clubes, ni para los jugadores que van a ir, ni para los clubes que van a ir, ni para la FIFA", añadió.

Por otra parte, Tebas confesó que "no" han hecho "todo lo posible" para evitar lo que está sucediendo en el fútbol actual. "Si hubiésemos hecho todo lo que podíamos y debíamos haber hecho, muchas de las circunstancias que han pasado en el 2024 hubiesen pasado antes, y antes tendríamos camino de buscar soluciones o ya las habríamos encontrado", afirmó.

"¿Qué tenemos que hacer? Hay que salir de la posición de confort. En la sentencia del TJUE se dijo una cosa muy clara: que FIFA y UEFA tienen monopolio y no pueden ni deben cometer abusos de posición dominante. Y se lo ha repetido la sentencia del tema de Diarra. No se pueden hacer con abuso de posición dominante sin contar con los actores con los que participan en el mundo del fútbol", prosiguió.

Además, anunció el regreso de LaLiga a Ligas Europeas (European Leagues). "Nos fuimos hace 18 meses y vamos a volver porque ayer lunes se dio el paso de presentar una denuncia con FIFPRO que llevábamos años pidiendo y que busca que cambie el sistema de gobernanza del fútbol en el mundo y en Europa. No podíamos seguir con el mismo sistema de gobernanza y lo venimos pidiendo desde LaLiga, desde que yo soy presidente, y han tardado diez años en darse cuenta", insistió.

En otro orden de cosas, el presidente de la patronal española lamentó que la FIFA haya aprobado "un reglamento para la ampliación de fichajes para aquellas asociaciones que tengan clubes, que participen en mundiales de clubes, los primeros diez días de junio". "¿Ha consultado con alguien? Eso es violar claramente la sentencia de la Superliga, lo que se hacía referencia al abuso de posición dominante. Pero es que ahora mismo, UEFA y ECA presentan una prórroga donde renuevan esa cláusula que dice que la ECA será la única representante de los clubes ante la UEFA. Un alumno de primero de Derecho sabe que ese artículo es nulo, que está violando las normas de derecho de la competencia", expresó.

"Sinceramente, si nosotros no cambiamos, si seguimos como hemos estado hasta ahora, que ayer por fin se ha cambiado esa conducta, tendremos que tener muchas más conductas en los próximos meses para intentar que hagan caso a lo que dicen las resoluciones judiciales. Bienvenido sea todo lo que se judicialice, pero se hace con conductas, con los hechos y con las actitudes que tenemos que tener desde las organizaciones", prosiguió.

Así, apeló a "iniciar un camino con FIFPRO para cambiar la gobernanza del mundo del fútbol". "Lo empezamos ayer lunes (con la demanda), pero ese camino debe continuar mañana. Debemos mantener esas reuniones porque hay cuestiones del ámbito laboral. Y aquellos acuerdos que tengamos, a FIFA le pediremos que los plasme en sus reglamentos y estatutos, pero no el camino al revés", expuso.

"Le dirán a FIFPRO que vaya solo, que no vengan con estos del grupo de protesta, que somos los que estamos por aquí. Te llamará Al-Kelafi, Infantino y Ceferin. No caigamos en esa trampa. Es la que nos han hecho siempre y si no caemos en la trampa, el éxito será nuestro. Vivimos un momento difícil, pero apasionante. Y nos han puesto la situación, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una carretera, una autopista que tenemos que saber coger. No la perdamos, ojalá hubiese llegado antes", finalizó.