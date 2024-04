Tebas: "Un presidente de la RFEF no puede ser nunca un florero, tendrá que tomar sus decisiones"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado este jueves que un presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "no puede ser nunca un florero", matizando su propia descripción de Pedro Rocha durante el mandato de Luis Rubiales, ya que el nuevo mandamás federativo "tendrá que tomar sus decisiones" en un contexto donde "hay que hacer muchos cambios" tras la segunda vuelta de las elecciones.

"Que sea un florero con Rubiales no quiere decir que siga siendo un florero ahora, no. Yo no quiero que Rocha sea un florero, un presidente de la Federación no puede ser nunca un florero, tendrá que tomar sus decisiones, que además son de su responsabilidad. Y si alguna afecta a LaLiga, yo sé que diré si está bien o está mal, o si está regular y luego... ya veremos", comentó Tebas durante la presentación de la quinta edición del ISDE Sports Convention (ISC).

"He hablado con Rocha estos días y yo creo que pinta bien el futuro. Aquí están las velocidades y los hechos, y lo vamos a ver. Hay que pensar que partimos de una situación muy complicada, muy baja y de desastre, pero yo confío no solo en Rocha sino en el equipo que él habla que puede tener. Yo no quiero decir que sea el menos malo, no; es el único posible que haya ahora. Hay una segunda vuelta y ahí veremos cómo llegamos", dijo Tebas. "Espero no llegar muy defraudado", auguró.

Tebas realizó estas declaraciones después de un coloquio moderado por el periodista Gaspar Díez, redactor jefe de Deportes en Europa Press, y que tuvo la intervención inicial de Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE, en la sede de esta misma institución en Madrid.

El máximo mandatario de LaLiga empatizó con quienes dudan que el proceso electoral en la RFEF mejore su imagen por las polémicas de Rubiales y sus colaboradores. "Evidentemente, claro que lo entiendo", respondió. "Pero bueno, también pido que tengamos confianza. Si alguien ha luchado contra la corrupción en los últimos 20 años, no voy a decir ya con el tema solo de Rubiales, he sido yo", subrayó.

"Yo también quiero que se solucione esto. No me estoy subiendo a un barco de la corrupción si llevo 20 años y he demostrado que mis valores no están en ese tema. Me subo o intento subirme a un barco para la solución, donde queremos estar y ayudar a la solución", argumentó.

Sin embargo, mostró cautela respecto a la FIFA. "No he llegado a temer que interviniera. Conozco cuándo interviene y cómo interviene, y no se daban las circunstancias para la intervención. No había un vacío de poder", insistió. No en vano, en la charla previa habia dicho que "no está la FIFA como para quitarle el Mundial 2030 a España". "Habría riesgo si se alargase esta situación y entrásemos en un vacío de poder", había opinado.

"Hay que hacer muchos cambios y unos cambios que me gustaría que fuesen mucho más rápido, pero no van a poder ser todos más rápido porque la institución es la que es y está como está", apostilló. "Hay algunos urgentes y otros muchos que son de normativa, porque creo que el gran fallo que ha tenido la Federación como institución es no tener una buena norma de 'compliance' y un buen control de todo lo que se hace en la casa con gente independiente", señaló Tebas.

"El futuro de Rocha para volver a ser presidente de la Federación va a depender de sus actos y de los nombres que él decida que lleguen a la Federación. Eso va a ser claro porque mucha gente que ahora mismo ha apoyado luego vendrá a la nueva asamblea, que aún hay que elegir a todos los miembros. Si no se producen nombres y actos, es muy difícil que vuelvan o volvamos a apoyar", avisó el presidente de LaLiga.

Entre ciertas risas, Tebas descartó ser él la solución a la RFEF: "No, no, no... Yo estoy encantado en LaLiga y ya he dicho cuándo es mi caducidad". En este sentido, lo había explicado durante el coloquio del ISC: "Si dentro de cuatro años la Superliga está realmente muerta, Tebas no seguirá siendo otro mandato".

De igual modo, había mostrado su incredulidad en que el periodista Carlos Herrera opte a presidir la RFEF. "Le agradezco la gran inquietud que ha tenido por el fútbol y que sigue teniendo por el fútbol español. No todo el mundo tiene esa claridad, lo que pasa es que no se puede tener esa inquietud a última hora corriendo y deprisa después de una entrevista a las 0.00, yo creo que no es el momento adecuado", resumió.

"Lo que tiene que hacer es estudiarse bien los problemas que tenemos en el fútbol español. El de la corrupción y el saqueo ya lo sabemos, no hace falta que nos venga nadie a decir que no se puede seguir saqueando la Federación, porque eso es obvio", repitió sobre Herrera, quien en una charla privada entre ellos le había dejado impresiones negativas.

"Todo eso es muy importante que lo sepa un presidente de la Federación, que luego tiene que además representar a la Federación en organismos institucionales", agregó Tebas, preguntado otra vez sobre su influencia en las elecciones de la RFEF. "Yo no quiero intervenir. Fijaros lo que es la incoherencia... Si intervengo, porque intervengo; y si no intervengo, porque no intervengo. No sé qué tengo que hacer, ¿me voy a casa y no hablo?", reflexionó de manera distendida.

"Yo digo lo que quiero que sea aquello, creo que es factible y creo que es importante que el fútbol profesional tenga su peso en la Federación Española de Fútbol. Por eso aportamos el 40% de los ingresos de la Federación y creo que hemos demostrado durante estos últimos años que sabemos tener buenas normas de 'compliance' con clubes", resaltó.

"Sabemos ser sostenibles económicamente y generar riqueza y ayuda para los demás. Creo que en eso podemos aportar; decidir no vamos a decidir, porque no vamos a intervenir. Pero sí podemos aportar más de lo que aportamos ahora, ya solo era contestar burofaxes. En los últimos siete años, solo me he dedicado a contestar burofaxes y poner demandas porque nos querían robar por todos lados, me refiero a competencias", afirmó.

"Pero a veces hay que aclararse. ¿Queremos o no queremos que LaLiga opine? Yo solo pido que se tenga paciencia, que no es una paciencia muy extrema porque estamos hablando de una segunda vuelta bastante rápida; y que si hay paciencia, las cosas van a cambiar y creo que iremos camino de una Federación que todos deseamos", concluyó.