Tebas: "Puede haber riesgo, pero no tememos que rompan el acuerdo con CVC"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció este viernes que "puede haber riesgo" de que Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club puedan judicializar el acuerdo de la patronal con el fondo de capital riesgo CVC, pero aseguró que "no temen" que estos clubes puedan "romper" el proyecto de LaLiga Impulso.

"Han planteado que lo pueden judicializar. Pido que haya reflexión, cuando 37 clubes que de una forma tan clara apoyan un acuerdo, no son tontos ... No tememos que puedan romper el acuerdo, puede haber riesgo, pero no lo tememos. Hemos trabajado con los mejores abogados del país", explicó Javier Tebas tras la Asamblea General de LaLiga que ratificó por una amplia mayoría el proyecto de LaLiga Impulso, el acuerdo estratégico de la patronal de clubes con el fondo de inversión CVC.

Tebas insistió en que estos tres clubes, que propusieron el 'Proyecto Sostenible' como alternativa, están en su "derecho" de llevar a los juzgados la iniciativa de LaLiga. "No es un temor, es un derecho. Creemos que tiene mucho sustento jurídico, el Real Madrid ya nos ha impugnado 50 demandas y hasta ahora vamos bastante bien. Es un impulso trascendental para el fútbol español", señaló.

Sobre la presunta ilegalidad del 'Proyecto Sostenible', apuntó que "no es cierto" que el acuerdo con CVC sea "una usurpación de derechos" de los clubes. "Esperemos que recapaciten, la voluntad de LaLiga ha respondido de forma clara y mayoritaria cuál es el camino a seguir, sería bueno que estemos todos, LaLiga va a seguir su camino", añadió.

"Es una alternativa inviable, no se puede ejecutar. Es un tema estratégico, había intención de que el acuerdo no prosperase, pero ha prosperado. Desde LaLiga entendemos que se tiene que reflexionar por parte de los tres clubes, solo queremos hacer crecer LaLiga. Hay una mayoría de clubes que creen que el proyecto con CVC es el proyecto adecuado para competir con proyectos como la Premier League", afirmó sobre la propuesta del 'Proyecto Sostenible'.

Tebas defendió que LaLiga Impulso es "trascendental" para el futuro de la competición. "Queremos que nuestra liga sea más grande y competitiva para todos, desde el Real Madrid a cualquier equipo de LaLiga Smartbank. Es un acuerdo que va a beneficiar a todos", concluyó el máximo responsable de LaLiga.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/deportes/623273/1/tebas-no-tememo...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06