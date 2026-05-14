Tebas reafirma que LaLiga se personó "antes" que el Real Madrid en el 'caso Negreira'

el presidente de La Liga, Javier Tebas, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reafirmó este jueves que la patronal se personó "antes" que el Real Madrid ante la Fiscalía por el 'caso Negreira' por lo que incide en que las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, son falsas y le pide que deje de emitir "invenciones y mentiras".

El dirigente se refirió así a la entrevista de este miércoles del empresario en 'La Sexta' donde afirmó que el club fue "el único" que se personó en la causa y que LaLiga, tras hacerlo, "no hizo nada". "Falso. El Real Madrid no fue el primero: fue el último. Antes se personaron LaLiga en Fiscalía y el árbitro Estrada (Fernández) en el juzgado, los Registros están ahí", aseveró en su perfil oficial de 'X'.

"Una observación para quienes conocemos al verdadero Florentino en privado: en la rueda de prensa del martes se vio al auténtico Florentino, no con Pedrerol, eso sí, con alguna pastilla para mentir mejor", remarcó el presidente de LaLiga.

Tebas insistió en que Pérez quiere desviar la atención. "El 'caso Negreira' lo estiran y lo estiran para tapar otros 'errores'", apuntó. "Recordemos que el Real Madrid estuvo inactivo en este asunto justo cuando el FCB estaba en la Superliga y eran 'amigos', como decía el propio Florentino. Se marchó el FCB de la Superliga y, volvió la dignidad que había estado guardada al cajón", añadió.

El dirigente insistió que "LaLiga no tiene enemigos" porque está compuesta por "42 clubes". "Lo que sí tiene LaLiga es un club, el Real Madrid, que la ha demandado cerca de un centenar de veces, muchas contra decisiones aprobadas por la inmensa mayoría de los clubes", recordó.

"Florentino, estos días no te veo muy bien asesorado. O faltas a la verdad, o te cuentan cosas falsas. Y, sinceramente, cada vez cuesta más saber cuál de las dos opciones es peor. Confundir perder votaciones con ser perseguido es preocupante. Confundir ingresos con financiación ya es otra cosa", aseveró Tebas.

Por ello, le pide que deje de emitir "invenciones y mentiras". "Algunos viven mejor con enemigos imaginarios instalados en el victimismo, en la conspiración del 'todos contra mí'... En fin, el Florentino privado salió el martes a lo público, demostrando su carácter, su forma de ser , su trato a terceros.., que cada uno lo valore", señaló.

Asimismo, aclaró "la relación real de LaLiga con Relevo", medio digital que perteneció al grupo 'Vocento' y que fue duramente atacado por el presidente madridista en su comparecencia del martes, donde aseguró que la patronal lo había financiado. "Fue la explotación conjunta del 'Fantasy'. Y en esa relación, LaLiga obtuvo ingresos", puntualizó Tebas. "Cero financiación encubierta. Cero operación contra el Real Madrid", agregó.

"Así que no sólo no financiamos Relevo. Es que fue justo al contrario: hubo ingresos para LaLiga. Qué manía tienen los papeles de fastidiar los relatos de conspiraciones. El Real Madrid ha tenido acceso a esas cuentas durante varias temporadas. El CSD también requirió documentación y revisó los acuerdos con distintos grupos de comunicación, incluido Prisa, Unidad Editorial, El Chiringuito, Prensa Ibérica, Grupo Godó... Vocento/Relevo", concluyó.