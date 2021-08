Tebas: "El Real Madrid y el Barça no son imprescindibles para nuestro crecimiento"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que ni el Real Madrid ni el FC Barcelona son "imprescindibles" para el crecimiento del fútbol profesional español e incidió que su organismo no ha vendido ningún derecho audiovisual después de que su proyecto 'LaLiga Impulso' haya salido adelante con 38 votos a favor de los 42 posibles, sólo con los votos en contra de Real Madrid, Barça, Athletic Club y Real Oviedo.

"La postura del Real Madrid y Barcelona tiene que ver con la Superliga. Sobre todo el Real Madrid porque el Barça ha sido menos líder en este sentido. Esta irrupción de dinero para mejorar los clubes no favorece al modelo de Florentino Pérez y ahora tendrá menos mercado y estrategia para hacer lo que él quiere. El problema del Real Madrid es cultural, su presidente cree que los grandes clubes deben mandar sobre los demás y repartirse el dinero entre ellos", añadió.

Tebas insistió en que LaLiga sigue siendo la "gestora de los derechos audiovisuales de todos los clubes". "Lo que hemos hecho con el fondo CVC es ponernos de acuerdo para intentar que crezca el valor de esos derechos. No estamos dando derechos a nadie, el Madrid y el Barça no ceden sus derechos (...) Si hacemos caso a lo que dice siempre el Real Madrid o el Barça estamos fastidiados. CVC no tiene ni un derecho (audiovidual) de nada", apuntó.

En este sentido, Tebas recalcó que CVC tiene "participación en los resultados de la explotación audiovisual que sigue dirigiendo LaLiga. Y LaLiga sigue valiendo 25.000 millones de euros, eso no ha cambiado, lo único que cambia es que ahora en vez de entregar 2.700 millones entregará menos la parte de esos tres. Todavía aún votando en contra podrían pedirlo", agregó Tebas, que cifró esa cantidad en 2.100 o 2.200 millones de euros aproximadamente.

Por zanjar la oposición de Real Madrid y Barcelona, Tebas dijo que prefiere centrarse en este "acuerdo tan mayoritario". Son 38 clubes de 42 y no me gusta plantear cosas (que no se han producido, como posibles denuncias) y dar pie a la opinión de cuatro que quieren entorpecer la alegría de los demás clubes con el acuerdo", manifestó.

"El Real Madrid lleva ocho años entorpeciendo lo mismo y hemos sabido crecer en derechos audiovisuales. Hace tres años nos hicieron la pinza votando en contra, pero hemos seguido creciendo. El Real Madrid y el Barça no son imprescindibles para nuestro crecimiento (...) Claro que me hubiese gustado que estuvieran a favor, pero no vamos a lograr porque no impedirán nuestro crecimiento", reiteró.

"Y CVC ha venido a LaLiga sin la colaboración de Real Madrid y Barcelona. He recibido acusaciones de delito muy graves, vamos a ver qué pasa, pero después de unos días de reflexión veré personalmente qué hago", subrayó sobre el comunicado del club merengue un día antes de que se celebrase la asamblea extraordinaria de LaLiga.

"El objetivo de la nota era asustarnos, amenazarnos y coaccionarnos para que no aprobáramos en la asamblea lo que hemos aprobado hoy. Todavía no he visto ninguna demanda", sentenció Tebas, que explicó al detalle que las comunicaciones oficiales siempre fueron perfectas con el Real Madrid. "Florentino dijo que LaLiga no valía nada, que esto es un desastre y que él venía a salvar el mundo. Llevamos 50 demandas del Real Madrid, está claro que no tiene mucho interés en que crezcamos", apuntilló.

"AL BARÇA NO LE VENÍAN MAL ESOS 275 MILLONES"

Por otro lado, Tebas afirmó que el fondo CVC no "salva a nadie". "No ha venido CVC al rescate, esto no es verdad. No ha venido a poner dinero por las pérdidas de la pandemia. Además, los clubes sólo pueden destinar un 15% a esas pérdidas y jugadores y un 70% a mejorar las infraestructuras. Las pérdidas han sido refinanciadas por los propios clubes. En absoluto nos han venido a rescatar", recalcó.

"CVC ha venido a construir una Liga más grande y no estamos arruinados, ni mucho menos", añadió Tebas, que recordó que los clubes que han votado este jueves en contra todavía "pueden firmar el acuerdo de financiación". "Al FC Barcelona le correspondían 275 millones de euros que no le venían mal. Pero el Barça tiene gente inteligente dirigiendo el club y las últimas decisiones que están tomando ya se nota", espetó.

"No conozco muy bien los números del FC Barcelona, ni lo que está haciendo para reducir su mala salarial, pero ese 15% son casi 40 millones y algún jugador podrían haber inscrito. O a Messi o a los otros tres. Está claro que hubiera ayudado a lograr una plantilla más competitiva para el Barça", dijo.

"En la Liga española queremos tener a los mejores jugadores. Se nos fue Neymar, se nos fue Cristiano Ronaldo y ahora Messi, que ya se pudo ir el año pasado. Ha sido una salida traumática, durante un mes el presidente del Barcelona decía que iba todo bien y de pronto en una tarde todo se cae. Duele que se vaya Messi pero hemos trabajado muchísimo para que nuestro valor en derechos audiovisuales no caiga", afirmó.

"Tenemos las próximas cuatro temporadas vendidas y no hay ninguna cláusula que diga que nos pagarán menos porque ya no está Messi. Para el mercado nacional tampoco son imprescindibles para que las operadoras de televisión vendan suscripciones. Los grandes, medianos o pequeños clubes son parte de la historia del fútbol español. Los fans del Barcelona seguirán igual al Barça con Messi o sin Messi", recordó Tebas, que destacó la importancia de tener "visión empresarial".

En otras cuestiones, Tebas añadió que "la Superliga es solo prensa y comunicaciones del Real Madrid. "Los ingleses no estarán nunca. No hemos perdido nada porque no va a salir nunca", además de reiterar su postura contraria a los clubes estado como el Paris Saint-Germain. "A nosotros nos dejaron solos Madrid y Barcelona cuando se iban de cenas con Al-Khelaifi... nosotros seguimos igual. Ahora tendrán que abrir el gas para encontrar una solución", apuntó tras la llegada de Messi al club francés.

Por último, el máximo responsable de LaLiga fue preguntado por la RFEF, que se ha mostrado en contra del acuerdo. "La RFEF se mete en todo lo que hace LaLiga. Es una más, la pongo en la lista. Rubiales no se ha leído ni el acuerdo", finalizó Tebas, que también abrió la puerta a que clubes históricos como Deportivo, Extremadura o Numancia, que ahora no militan en el fútbol profesional, puedan "recibir la parte que les corresponde" porque ellos "también ayudaron a crecer en su momento".