Tebas: "La RFEF no quiere coordinación, quiere sumisión"

Publicado 16/11/2019 18:04:03 CET

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no quieren "coordinación" para hacer los horarios de los partidos, sino "sumisión", y ha lamentado su "ataque" al "modelo" de LaLiga, además de criticar que la Supercopa de España vaya a disputarse en Arabia Saudí, un país que promueve "piratería de Estado".

"El ataque que estamos sufriendo por parte de este modelo de Federación que hay... No creo que sea un problema personal entre Javier Tebas y Rubiales, es un ataque de modelo, de quiénes son los dueños de los derechos, de quiénes tienen derecho a explotarlos siempre con una coordinación con la Federación... Aquí no se quiere coordinación, se quiere sumisión", señaló ante los medios de comunicación tras asistir a una charla en el MARCA Sport Weekend Marbella 2019.

El viernes, el organismo que preside Luis Rubiales pidió "el cese inmediato o la dimisión" de Tebas, después de que el Juzgado de lo Mercantil nº12 de Madrid desestimase las medidas cautelares solicitadas por LaLiga para jugar en Miami el Villarreal-Atlético de Madrid. "A mí me eligen los clubes y la Federación poco tiene que opinar. Respecto al comunicado en general, la Federación tiene un problema, alguien toma pastillas para mentir", subrayó.

"Si yo sintiese que los clubes del fútbol español en su gran mayoría no me apoyan, yo no seguiría siendo presidente de LaLiga. Yo no trabajo en un sitio donde la gente está a disgusto, y siento que una gran mayoría me está apoyando y está de acuerdo en que defendamos lo que es propiedad de los clubes", continuó.

Por otra parte, el máximo mandatario de LaLiga lamentó que la Supercopa de España vaya a disputarse en Arabia Saudí los próximos tres años, ya que el país asiático promueve, según él, "la piratería de Estado". "A nosotros nos parece mal, aparte de por el tema de los derechos humanos, porque es un país donde la piratería de Estado está haciendo daño a todas las propiedades deportivas: a LaLiga, a la Premier, a la 'Champions League'...", indicó.

"Nos puede costar muchísimo dinero. No parece lo más acertado que sea en Arabia donde se va a jugar, donde la piratería de Estado nos puede hacer perder a todo el fútbol europeo, en concreto al español, 55 millones de euros", finalizó.