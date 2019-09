Tebas, sobre la sanción al Barça por Griezmann: "El Comité de Competición se queda corto o muy corto"

Publicado 26/09/2019 23:36:10 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este jueves que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha quedado "corto o muy corto" al imponer una multa de 300 euros al FC Barcelona por sus infracciones en el fichaje del delantero francés Antoine Griezmann, cuando éste todavía era del Atlético de Madrid.

"Son buenos juristas los del Comité de Competición. Si han acreditado que ha habido negociación previa, se queda corto o muy corto", comentó Tebas tras la presentación de José María Gutiérrez, 'Guti', de Fernando Hierro, de Denílson de Oliveira y de Anair Lomba como nuevos embajadores para LaLiga Santander.

"Tendrán que modificar el reglamento conforme a lo grave que es negociar un contrato antes de que finalice el otro", añadió Tebas. "Da la sensación de que sí hubo negociación previa. Pero no lo seguimos porque el tema ya está en la Federación", insistió.

"Dependerá del tema jurídico", aseguró sobre las consecuencias de esta sanción al Barça. "Tengo la sensación de que el tema reglamentario está muy limitado para los juristas que hay. Pero no me lo he estudiado, tendría que ver si cabía la posibilidad de una sanción mayor", reiteró.